Rocznie z rynku OZE ucieka 6 mld zł

Według danych Minervy, jego wartość w 2024 roku wzrosła o 176%, a liczba postępowań zwiększyła się o 22% rok do roku. To efekt przyspieszającej transformacji energetycznej, rosnącej presji regulacyjnej Unii Europejskiej oraz konieczności modernizacji infrastruktury.

Miliardy uciekają z rynku OZE - nie przez brak technologii, lecz przez brak konkurencji

Skala rynku robi wrażenie, ale jeszcze większe znaczenie ma jego potencjał. Z analiz wynika, że niska konkurencja w zamówieniach publicznych może podnosić ceny inwestycji o 5-20%. W polskich realiach oznacza to nawet 14-28 mld zł rocznie utraconej wartości dla całej gospodarki. W samym segmencie OZE to od około 1,5 do 6 mld zł rocznie, które nie przekładają się na realny rozwój rynku, lecz są efektem ograniczonego dostępu do przetargów i niewystarczającej liczby ofert.

- Polska transformacja energetyczna przyspiesza, ale dostęp do publicznych pieniędzy wciąż jest ograniczony - mówi Wiktor Gaweł, CEO i współzałożyciel Minervy. - Dla wielu firm z branży OZE problemem nie jest brak kompetencji czy technologii, tylko to, że sam proces wejścia w przetargi jest zbyt złożony, czasochłonny i ryzykowny. Przygotowanie jednej oferty to często dziesiątki godzin pracy i duże zaangażowanie zasobów, bez gwarancji sukcesu. W efekcie wiele firm rezygnuje już na starcie, co ogranicza konkurencję i spowalnia tempo realizacji inwestycji.

OZE to nie tylko 32,9 mld zł - to rynek o dużo większym, niewykorzystanym potencjale

To właśnie ten mechanizm sprawia, że rynek wart dziś 32,9 mld zł funkcjonuje znacznie poniżej swojego potencjału. Większa liczba wykonawców oznaczałaby nie tylko większą konkurencję cenową, ale przede wszystkim szybsze tempo realizacji inwestycji, lepsze wykorzystanie środków publicznych i większy udział firm w transformacji energetycznej. Innymi słowy - realna wartość rynku jest wyższa niż ta, którą dziś pokazują statystyki.

OZE przyspiesza szybciej niż system. Transformacja już się dzieje

Jednocześnie znaczenie sektora OZE dla gospodarki będzie tylko rosło. Udział OZE w produkcji energii w Polsce wzrósł z około 17-18% w 2020 roku do ponad 30% w 2025 roku, a moc zainstalowana zwiększyła się ponad trzykrotnie w ciągu kilku lat. Transformacja energetyczna przestaje być projektem przyszłości - staje się codziennością, która obejmuje zarówno duże inwestycje infrastrukturalne, jak i rozwiązania obecne w życiu konsumentów i firm. W kolejnych latach to właśnie ten segment będzie jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego.

Technologia zamiast bariery wejścia. Cyfryzacja może odblokować miliardowy rynek

Rocznie z rynku OZE ucieka 6 mld zł

W tym kontekście rośnie znaczenie technologii, która może obniżyć próg wejścia do rynku. Minerva rozwija rozwiązania automatyzujące analizę przetargów publicznych i wspierające firmy w podejmowaniu decyzji ofertowych. W segmencie OZE korzysta z nich obecnie prawie 40 firm w Polsce, a czas przygotowania oferty skraca się nawet pięciokrotnie.

- Polska transformacja energetyczna ma już pieniądze i wykonawców gotowych do działania, ale wciąż traci czas i wartość przez system, który nie jest gotowy na własne ambicje - mówi Maciej Stoiński, COO i współzałożyciel Minervy. - Dziś miliardy złotych tracą na wartości, bo dostęp do przetargów nadal ograniczają zbyt złożone procedury i wysokie bariery wejścia. Jeśli naprawdę chcemy przyspieszyć rozwój OZE, musimy uprościć reguły gry i otworzyć rynek na szerszą konkurencję.