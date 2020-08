Ściana znajduje się w pokładzie 391 w Polu Stefanów. Jak poinformowała Bogdanka, przy jej eksploatacji wykorzystywanych będzie wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak platforma IIoT (Industrial Internet of Things – internet rzeczy), po raz pierwszy wykorzystywana w polskim górnictwie.

Zastosowano też cyfrowy model złoża, model geomechaniczny, nowoczesne przenośniki taśmowe wyposażone w systemy monitoringu, system monitoringu wyrobisk chodnikowych wykorzystujący skaning laserowy, narzędzie do usprawniania procesów decyzyjnych czy kupiony w tym roku kompleks kombajnowy.

Według Bogdanki, średnie wydobycie dobowe ze ściany może wynieść do 20 tys. ton urobku, ale zdolność kompleksu ścianowego powinna pozwolić w niektórych etapach eksploatacji na wydobycie sięgające 30 tys. ton urobku na dobę.

Platforma IIoT będzie służyła m.in. do zbierania danych z systemów i zdarzeń górniczych w tzw. słowniku awarii. Posłużą one do opracowania algorytmów predykcyjnych, zwiększających możliwości przewidywania awarii, rozwiązywania problemów maszyn i urządzeń. Pozwoli to na skrócenie czasu przestojów sprzętu, a w konsekwencji na redukcję kosztów - ocenia spółka.

Bogdanka wdraża też możliwość transportu załogi specjalnymi przenośnikami taśmowymi. Ma to pozwolić na zwiększenie efektywności ściany o około 10 proc.

Kopalnia podkreśliła, że ściana o tzw. wybiegu ponad 7 km jest aktualnie ścianą o najdłuższym wybiegu na świecie. W przeszłości w Chinach w rejonie Mongolii Wewnętrznej eksploatowano ściany o wybiegach od 8 km do 11 km, jednak znajdowały się one na niewielkich głębokościach, tj. maksymalnie do 300 m poniżej powierzchni terenu. Ściana 1/VIII/391 znajduje się na głębokości od 895 m do 1015 m poniżej powierzchni terenu.

„Do wydobycia ze ściany 1/VIII/391 przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe jak i opracowując narzędzia cyfrowe. W efekcie będzie to pierwsza w tak wysokim stopniu +inteligentna+ ściana w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, a także pierwszy przykład tak kompleksowego wykorzystania narzędzi cyfrowych, w tym internetu rzeczy” - ocenił prezes LW Bogdanka Artur Wasil.