Najnowsza prognoza Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) wskazuje, że na rynku ropy powrót do wyników sprzed pandemii potrwa dłużej, niż zakładano. W przyszłym roku zapotrzebowanie na surowiec ma co prawda wzrosnąć o 5,7 mln baryłek dziennie w porównaniu do roku bieżącego, ale to oznacza w dalszym ciągu poziom o ponad 3 mln baryłek niższy niż w 2019 r.