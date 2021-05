Wciąż trwa akcja gaśnicza w elektrowni Bełchatów, największej krajowej elektrowni węglowej i jednej z największych takich na świecie. Ogień trawi galerię nawęglania tego bloku, czyli zespół taśmociągów transportujących do niego węgiel z kopalni. To jedyna droga jaką da się podawać do bloku miliony ton węgla rocznie. Na terenie elektrowni nie ma zapasowego taśmociągu obsługującego blok numer 14. Na szczęście ogień nie zajął wcześniejszej części galerii, wspólnej dla wszystkich bloków, co mogłoby skutkować unieruchomieniem całej elektrowni.

Najprawdopodobniej skutkiem pożaru będzie jednak unieruchomienie tego największego bloku elektrowni, o mocy 858 MW. Zasobnik węgla przy samym kotle wystarczy jej jedynie na kilka godzin pracy. Na razie, jak wynika z komunikatu REMIT PGE GiEK, blok pracuje na pół gwizdka. Bez działającej galerii nawęglania blok będzie musiał przerwać pracę najdalej jutro. Choć to tylko jeden z dwunastu działających w elektrowni bloków, to jego roczna produkcja oscyluje wokół 5 TWh energii elektrycznej. To niewiele mniej niż dostarcza cała elektrownia Turów, której losy ważą się po postanowieniu o tymczasowym zamknięciu kopalni Turów, którego rząd na razie nie będzie chciał, najprawdopodobniej, zrealizować.

PGE powoła komisję do zbadania przyczyn pożaru i mogącą ocenić szkody. Od skali szkód zależeć będzie długość wyłączenia bloku nr 14. W najgorszym wypadku, gdyby ucierpiała konstrukcja wsporcza taśmociągów, potrzebna byłaby ich wymiana, co – według rozmówcy WysokieNapiecie.pl, znającego dobrze elektrownię – mogłoby zająć nawet kilka tygodni. Jeżeli straty będą mniejsze, być może galeria będzie w stanie ponownie podawać węgiel po kilku dniach.

Co mogło spowodować pożar? Czy pożar może pomóc polskiemu rządowi w sporze z Czechami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl