"Nowoczesne technologie bezwykopowe są stałym elementem inwestycji lądowych naszej spółki. Na trasie gazociągu Goleniów-Lwówek wykonamy prawie 100 przejść podziemnych pod przeszkodami terenowymi. Prace montażowe będą prowadzone do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Następnie przystąpimy do prób technicznych, nagazowania i odbiorów, tak aby w październiku 2022 r. uruchomić przesył gazu tym gazociągiem" – powiedziała, cytowana w środowym komunikacie rzeczniczka prasowa Gaz-System Iwona Dominiak.

Gazociąg – jak podano - będzie miał ok. 191 km; podzielony został na dwa etapy realizacyjne: odcinek relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 122 km i odcinek relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 69 km.

Na pierwszym etapie rozwiezione zostały wszystkie rury i przygotowano teren na potrzeby montażu gazociągu na całej trasie. Zespawano 75 km rur i ułożono w wykopie ok. 43 km gazociągu. Ukończono też prace archeologiczne.

Na tym odcinku ma powstać 55 przekroczeń bezwykopowych, aby bezinwazyjnie pokonać drogi i rzeki. Wykonano dotąd 24 z nich, w tym wiercenie techniką Direct Pipe pod rzeką Pełcz o długości 657 metrów. Obecnie, jak wskazano, trwa przewiert o długości 796 m pod rzeką Iną.

"Największym wyzwaniem podczas budowy tego odcinka gazociągu będzie zaplanowany na ostatni kwartał br. przewiert Direct Pipe pod rzeką Wartą w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. To najdłuższe z przekroczeń bezwykopowych na tym gazociągu wyniesie 1400 m" - podała spółka.

Teren budowy przygotowano również na odcinku Ciecierzyce–Lwówek. Rozwieziono ponad 59 proc. rur o łącznej długości ok. 40 km. Wykonawca prowadzi prace spawalnicze – pospawano dotychczas 27 km gazociągu. Terenowe przeszkody zostaną również ominięte metodami bezwykopowymi.

"Z 43 zaplanowanych takich przekroczeń wykonano 20, w tym m.in. przewiert o długości 665 metrów techniką HDD pod rzeką Obrą w gminie Skwierzyna" – poinformowano.

Nowy gazociąg Goleniów–Lwówek ma zapewnić możliwość rozprowadzenia w Polsce gazu dostarczonego z Szelfu Norweskiego przez gazociąg podmorski na Bałtyku oraz z Terminalu LNG w Świnoujściu. Spółka podała, że realizacja tej inwestycji zwiększy moce przesyłowe krajowego systemu przesyłu gazu m.in. przez połączenie z magistralą gazową o nazwie Korytarz Północ-Południe.