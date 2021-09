W 2019 roku, gdy startowała pierwsza edycja programu dopłat do paneli fotowoltaicznych Mój Prąd, średnia cena transakcyjna domowych instalacji PV w Polsce wynosiła 25635 zł brutto. Za tę cenę Polacy montowali na dachu przeciętnie instalacje o mocy 5,6 kW – wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeanalizowanych przez WysokieNapiecie.pl.

Od 2019 ceny domowych instalacji fotowoltaicznych spadły o 3 proc.

Co ciekawe, wraz z boomem fotowoltaicznym w ostatnich dwóch latach ceny domowych instalacji solarnych niemal się nie zmieniły. Z jednej strony widzieliśmy spadek cen samych paneli słonecznych i sprzętu, a z drugiej – ze względu na ogromny popyt na instalacje – koszty montażu poszły w górę. Firmy instalacyjne i sami instalatorzy pokrywali w ten sposób koszty przekwalifikowania, szkoleń i certyfikacji oraz koszty obsługi sprzedaży, procesów reklamacyjnych czy budowy marek na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Gdy rynek stał się już bardzo konkurencyjny, co teoretycznie powinno obniżyć średnie koszty instalacji, w górę zaczęły iść same urządzenia. – W ciągu ostatniego roku ceny modułów poszły do góry przynajmniej o kilkanaście procent − ocenia w rozmowie z WysokieNapiecie.pl Krzysztof Dorynek z Znshine Solar, jednego z większych globalnych producentów ogniw i paneli fotowoltaicznych. – Z jednej strony to efekt rosnącego popytu, za którym w ostatnim roku przestały nadążać fabryki krzemu w Chinach. Z drugiej strony to efekt skokowego wzrostu cen frachtu. Jeszcze rok temu transport kontenera z Chin do Polski kosztował 2 tys. dolarów, dziś to koszt rzędu 16 tysięcy dolarów. W jednym kontenerze mieszczą się moduły o mocy ok. 300 kW. To podniosło więc ich ceny o ok. 4 eurocenty na wacie [ok. 180 zł/kW – red.]. Dziś ceny modułów fotowoltaicznych w Polsce wahają się od 24 do 27 ct/W – wylicza Krzysztof Dorynek.

W całkowitej cenie instalacji fotowoltaicznej pod klucz same panele odpowiadają więc dziś za ok. jedną czwartą wydatków. Pomimo wzrostu kosztów ich zakupu, podobnie jak podwyżki cen systemów montażowych czy kabli, średnia cena domowej instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem od 2019 roku spadła, ale tylko symbolicznie − o 3%. Jak wynika ze 120 tys. wniosków złożonych w programie Mój Prąd 3.0 (uruchomionym dwa miesiące temu) obecnie wynosi ona 4451 zł/kW z VAT. Nieznacznie wzrosła natomiast średnia moc i w efekcie całkowita kwota płacona za instalacje. W tym roku Polacy zgłaszali do wsparcia instalacje fotowoltaiczne o średniej mocy 5,8 kW, kosztujące przeciętnie 25797 złotych brutto.

