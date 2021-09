First Solar Inc. dostarczy do Polski zaawansowane, amerykańskie cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 MW. W początkowej fazie współpracy partnerzy będą wykorzystywać panele First Solar produkowane w Ohio. Panele fotowoltaiczne będą dostarczane od pierwszego kwartału 2022 r., z możliwością rozszerzenia dostaw wraz z rozwojem projektów fotowoltaicznych przez Unimot, podkreślono.

Reklama

Mając w planach wykorzystanie wsparcia finansowego EXIM, Grupa Unimot opracuje model efektywnego kosztowo wytwarzania energii słonecznej z użyciem paneli fotowoltaicznych produkowanych w USA, aby wspierać przedsiębiorstwa i duże zakłady produkcyjne w Polsce, zapowiedziano także.

"W lipcu 2021 r. uruchomiliśmy własną linię produkcyjną paneli fotowoltaicznych w fabryce w Sędziszowie Małopolskim, które będą dostępne w ofercie należącej do nas marki Avia Solar, a dzięki nawiązanej współpracy z First Solar, za pośrednictwem spółki Getka, uzupełnimy naszą lokalną produkcję o panele pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. [...]. Z kolei wsparcie finansowe, którego udzieli EXIM, pozwoli nam zaoferować bardzo korzystne warunki handlowe dla naszych klientów" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

(ISBnews)