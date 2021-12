Przyjęta do realizacji zaktualizowana "Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku" zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku w stosunku do 2020 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku, podała spółka.

Reklama "Grupa kapitałowa Enea jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej oraz chcąc sprostać innym globalnym wyzwaniom, zakłada prowadzenie swojej działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Działając zgodnie z założeniami dotyczącymi transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, grupa podejmuje działania w zakresie wydzielenia ze swoich struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych" - czytamy w komunikacie. Zgodnie ze zaktualizowaną misją: "Enea, racjonalnie i efektywnie realizując transformację polskiej energetyki, dostarcza niezawodne produkty i usługi dla klientów, budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartościach". Kluczowe kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla grupy w horyzoncie 2030 roku z perspektywą 2040 roku, dlatego zdefiniowano następujące kluczowe kierunki rozwoju: 1) Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz; 2) Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore); 3) Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE GK Enea; 4) Rozwój instalacji hybrydowych; 5) Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz – jako paliwo przejściowe; biomasa; RDF); 6) Rozwój inteligentnej sieci energetycznej; 7) Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii; 8) Rozwój obszaru handlu hurtowego GK Enea (prop-trading, origination); 9) Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw; 10) Ekspansja sprzedaży i lojalizacja klientów; 11) Rozwój Nowych Linii Biznesowych; 12) Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii); 13) Zwiększanie efektywności obsługi klientów GK Enea, wymieniono. Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla grupy. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK Enea jest zrównoważona transformacja budująca wzrost wartości grupy kapitałowej Enea. Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele: W perspektywie właściciela: - Rozwój odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach; - Trwałe relacje z klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania klienta; - Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea; - Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej; - Wdrażanie innowacji i nowych technologii we wszystkich obszarach funkcjonowania GK Enea. W perspektywie klienta: - Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i klientami; - Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb klienta; - Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług; - Rozwój nowych linii biznesowych dla oferowania klientom nowych produktów nie tylko energetycznych. W perspektywie procesów: -Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych klientów we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi; - Sprawne docieranie do klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji; - Spójne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli operatorów biznesu na powierzonym majątku. W perspektywie rozwoju: - Nowoczesny, transparentny i etyczny ład organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK Enea; - Efektywny model operacyjny GK Enea dostosowany do zmieniającej się grupy; - Postępowa edukacja uwzględniająca wyzwania transformacji. Enea zakłada, że w wyniku realizacji strategii osiągnie: 1. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku i 3 580 MW w 2040 roku, liczony względem roku 2020 (nie uwzględniając przy tym mocy istniejącego już tzw. "Zielonego Bloku" należącego do Enea Elektrownia Połaniec); 2. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku, a do 2050 roku GK Enea planuje osiągnąć neutralność klimatyczną; 3. udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku; 4. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 74,59 minut w 2030 roku oraz 70 minut w 2040 roku; 5. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,02 w 2030 roku oraz 1,93 w 2040 roku; 6. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,14% w 2030 roku oraz 5,0% w 2040 roku; 7. wskaźnik ROE GK Enea na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku; 8. wskaźnik ROA GK Enea na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku; 9. udział EBITDA GK Enea z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA GK Enea. Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku, o których mowa w punktach 1.-2. oraz 7.-9. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza GK Enea, zastrzeżono.