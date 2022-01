"Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos to wielkie to wielkie wydarzenie gospodarcze, polityczne i społeczne w naszej części Europy. Dzięki podpisanym umowom bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej istotnie wzrasta. To realizacja idei Trójmorza w praktyce. Trzymam kciuki za końcowy sukces!" - napisał Andrzej Duda na Twitterze.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen rozpoczął w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze skarbem państwa, który ma w Lotosie 53,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. PKN Orlen – decyzją KE – musi odsprzedać część aktywów Lotosu, by mógł dokonać fuzji z tym koncernem.

W środę PKN Orlen poinformował, że udziały w rafinerii Lotosu obejmie Saudi Aramco, część stacji Lotosu kupi MOL, a logistykę paliw - Unimot. PKN Orlen podał też, że kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - przedstawiając w środę partnerów przy przejmowaniu Lotosu - oświadczył, że przejęcie Grupy Lotos to krytyczny moment transformacji. "To dzień bardzo ważny dla naszej gospodarki i gospodarki całego regionu. Polityka klimatyczna, presja regulacyjna i rynkowa wymagają od nas transformacji, szybkich zdecydowanych kroków" - mówił Obajtek.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka