Na bieżąco realizujemy wszystkie dostawy na stacje i mamy odpowiednie zapasy, by zachować ich ciągłość - zapewnił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podziękował jednocześnie wojsku za wsparcie logistyczne. Jak dodał, ruch na większości stacji koncernu wrócił już do normy.

„Wielokrotnie współpracowaliśmy z @MON_GOV_PL i zawsze możemy na siebie liczyć. Dziękujemy WP za wsparcie logistyczne” - napisał we wtorek na Twitterze prezes PKN Orlen. Podkreślił zarazem, że ruch na większości stacji koncernu „wrócił już do normy”. Reklama „Na bieżąco realizujemy wszystkie dostawy na stacje i mamy odpowiednie zapasy, by zachować ich ciągłość” - zaznaczył Obajtek. Pod swym wpisem prezes PKN Orlen zamieścił opublikowaną wcześniej na Twitterze informację MON: „Żołnierze #WojskoPolskie z jednostek logistycznych @IWsp_SZ, w ramach wsparcia układu pozamilitarnego, realizują zadania #DystrybucjaPaliw na rzecz PKN Orlen”. (PAP)