O tym, że GDDKiA przygląda się możliwościom związanym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii portal WysokieNapiecie.pl pisał już w lipcu 2021 r. Wówczas Tomasz Żuchowski, szef Dyrekcji, zapowiadał, że realizacja pilotażowej instalacji fotowoltaicznej może znaleźć się w przetargu na budowę nowej drogi.

– Oświetlenie dróg, węzłów i skrzyżowań to ogromny koszt, więc każdy pomysł, który może zmniejszyć te wydatki, jest godny uwagi. Prowadzimy przetargi i aukcje zakupowe w każdym z wojewódzkich oddziałów GDDKiA i systematyczny wzrost cen energii jest widoczny – mówił Żuchowski na naszych łamach.

Podkreślał przy tym, że wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego odcinka drogi, na którym taki pilotaż można by przeprowadzić, m.in. z uwagi na kwestię podłączenia takiej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Ponadto musi to być lokalizacja, która spełnia zarówno techniczne, jak i ekonomiczne kryteria.

Fotowoltaiczne konsultacje

Teraz już wiemy, że tym poligonem doświadczalnym będzie rozbudowa o dodatkowe pasy ruchu trasy A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Ta licząca blisko 90 km droga to najbardziej obciążona ruchem autostrada w Polsce. Stąd od kilku lat mówi się o jej rozbudowie o dodatkowe pasy choć oddano ją do użytku ledwo dekadę temu – przed organizowanymi przez Polskę i Ukrainę piłkarskimi mistrzostwami Euro 2012.

Niedawno zakończono cykl konsultacji rynkowych, dzięki którym GDDKiA chciała pozyskać wiedzę pozwalającą jak najlepiej przygotować przetargi na tę inwestycję. Ich ogłoszenie jest prawdopodobne jeszcze w 2022 r.

Jednym z dyskutowanych w konsultacjach tematów było wykorzystanie OZE. Co ustalono? Jak przekazał portalowi WysokieNapiecie.pl Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA, oprócz przykładowego układu farm fotowoltaicznych, ich parametrów czy mocy urządzeń, omawiane były kwestie związane z ich lokalizacją. Przeprowadzona została też dyskusja na temat koniecznych do uzyskania uzgodnień, pozwoleń czy decyzji.

Tomasz Elżbieciak, WysokieNapiecie.pl

