"Jesteśmy w procesie przygotowania sprzedaży 105 MW - 62 MW wybudowanych farm i 43 MW w trakcie budowy. Chcemy jedne i drugie aktywa spieniężyć w tym roku, w III kw. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż po pierwsze dlatego, że potrzebujemy gotówki, żeby zamknąć ekspozycję na dług" - powiedział Zieliński podczas spotkania z dziennikarzami.

Spółka wynajęła doradcę, który zajmuje się procesem sprzedaży farm. Proces się już rozpoczął, przygotowywane są potrzebne dokumenty.

"Jeśli chodzi o pierwszą paczkę 64 MW to chcemy podpisać umowę sprzedaży do końca III kw., a sprzedaż drugiej paczki 43 MW, jeżeli będzie taka konieczność, zamierzamy zakończyć do końca roku, bardziej ze wskazaniem października, listopada" - wskazał prezes.

Columbus posiada też w portfelu ok. 360 MW w projektach farm fotowoltaicznych po warunkach przyłączenia.

"Mamy też ok. 0,5 GW realnych, opłaconych warunków przyłączenia, które mają prawdopodobieństwo wyższe niż 30% otrzymania warunków, z których oceniam, że od 150 MW w górę powinniśmy te warunki dostać" - powiedział Zieliński.

"Chcemy zbudować wszystkie te farmy za gotówkę i wtedy dopiero zawrzeć umowy PPA pod te farmy i dopiero je zrefinansować jako działający biznes. Jest to koncepcja, nad którą pracujemy" - dodał.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

