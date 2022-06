Akcjonariusze Lotosu mają objąć nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Orlenu. W zamian za 1 akcję Lotosu otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. Największym udziałowcem Grupy Lotos jest Skarb Państwa, który ma ponad 53 proc. akcji spółki, podczas gdy jego udziały wraz z podmiotami powiązanymi w PKN Orlen wynoszą 32,4 proc. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wyniesie ok. 35 proc., natomiast po połączeniu z PGNiG udział ten ma wzrosnąć do około 50 proc.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wielokrotnie podkreślał, że połączenie jest konieczne z perspektywy dalszego rozwoju obu grup i budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski, a przy tym jest w interesie klientów indywidualnych i będzie sprzyjało rozwojowi także na Pomorzu, gdzie prowadzi działalność Lotos.

– Skala ma znaczenie. Koncern utworzony z aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Grupy Lotos, a docelowo także PGNiG, będzie największą spółką Europy Środkowo-Wschodniej, zdolną do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i realizacji wartych miliardy złotych inwestycji w zero- i niskoemisyjną energetykę – powiedział cytowany w komunikacie. Na konferencji prasowej Daniel Obajtek zapowiedział też ogłoszenie wkrótce promocyjnej obniżki cen paliwa na wakacje.

Fuzja poprawi siłę finansową koncernów, co ma pozwolić lepiej konkurować z graczami regionalnymi i globalnymi. Rafinerie zwykle pracują na niewielkich marżach, ale wojna na Ukrainie mocno zmieniła realia rynku energetycznego i paliwowego. Teraz na całym świecie marże wielu rafinerii poszybowały w górę, a odwrót od rosyjskich surowców kopalnych napędza wzrost światowych cen paliw. Notowania ropy są o około 70 proc. wyższe niż rok temu. Przy obecnych marżach motywacja do inwestycji w rafinerie jest duża – pisze „The Economist”. Ma to też swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych firm z branży naftowej i energetycznej.

Cztery lata ustalania fuzji Orlen-Lotos

Dojście do zgody Komisji Europejskiej na fuzję polskich koncernów naftowych trwało ponad cztery lata. List intencyjny w sprawie przejęcia kontroli nad Grupą Lotos podpisał Orlen ze Skarbem Państwa w lutym 2018 roku, a w lipcu 2019 roku złożył formalny wniosek do Komisji Europejskiej. Rok potem Komisja przedstawiła długą listę środków zaradczych, które polski koncern musi spełnić, aby uzyskać zgodę na koncentrację przedsiębiorstw.

Autorka: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl