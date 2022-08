Jak pokazuje wykres ststista.com, w tym samym okresie ubiegłego roku Aramco zarobiło 25,5 miliarda dolarów. Firma odnotowuje stały wzrost przychodów od czasu spadku zysków w 2020 r., kiedy pandemia sparaliżowała świat, a popyt na paliwa zwolnił. Na koniec 2020 roku Aramco odnotowało 49 miliardów dolarów dochodu netto na koniec 2020 roku, by w całym 2021 roku wzrósł on o ponad 120 procent, do 110 miliardów dolarów. Firma przypisuje ostatnie wzrosty „wyższym cenom i wolumenom sprzedaży ropy naftowej oraz wysokimi marżami rafineryjnymi”.

Aramco jest ostatnim z szeregu gigantów naftowych, którzy w tym roku publikują rekordowe zyski. Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła wiele krajów do szukania alternatyw dla rosyjskich surowców. Dlatego zwracają się one do innych krajów bogatych w ropę – w tym do Arabii Saudyjskiej, a zwiększony popyt spowodował wzrost cen ropy. Prezes i dyrektor generalny Aramco Amin H. Nasser potwierdził to w oświadczeniu, dodając: „Spodziewamy się, że popyt na ropę będzie nadal rósł przez resztę dekady pomimo presji gospodarczej na obniżenie krótkoterminowych prognoz globalnych”.