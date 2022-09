"W tym roku zużyjemy 17 mld m3 gazu. Tak to najprawdopodobniej będzie. […] Mamy 4 mld [m3] z naszego, krajowego wydobycia, około 7 [mld m3] z kontraktów z Katarem, z Amerykanami - to jest 11 [mld m3] i mamy interkonektory, które otwarliśmy ostatnio - zwiększające nasze bezpieczeństwo - ze Słowacją, które otwiera nas na gaz z południa, z Litwą, ale także interkonektory z Niemcami i z Republiką Czeską" - powiedział Morawiecki w TVP Info.

"Gaz mamy w wystarczającej ilości" - dodał.

Podkreślił, że "podstawowym problemem" jest jego cena.

Odnosząc się do otwarcia Baltic Pipe, premier powiedział: "Gazociąg Bałtycki to gazociąg o maksymalnej przepustowości 10 mld m3, czyli widać, że gdybyśmy w pełni go wypełnili, to możemy być dostarczycielem gazu dla tych, którym tego gazu brakuje, np. na Ukrainę dzisiaj".

"Natomiast my wypełniamy go w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne dla gospodarki polskiej. Nie chcemy dzisiaj płacić bardzo drogo za norweski gaz, dlatego ci którzy negocjują, negocjują bardzo dobrze, w najlepszym interesie Polski i Polaków" - dodał.

Morawiecki zapowiadał już w sierpniu br., że tegoroczne zużycie gazu szacowane jest na "mniej niż 18 mld m3".

Przez gazociąg Baltic Pipe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski co najmniej 6,5 mld m3 gazu ziemnego w 2023 r., W 2024 r. wolumen dostaw ma wzrosnąć o ponad 1 mld m3.

Początkowa przepustowość Baltic Pipe od 1 października 2022 r. ma wynosić ok. 2-3 mld m3 w ujęciu rocznym, natomiast pełna przepustowość w ilości 10 mld m3 rocznie ma zostać osiągnięta w najbliższych miesiącach.

