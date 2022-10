- Ludzie chcą, by sprzedażą zajmowali się ci, którzy się na tym znają - komentuje wyniki Marcin Duma z United Surveys. Gdy zapytaliśmy konkretnie o to, czy samorządy powinny brać udział w sprzedaży węgla, widać dużą rezerwę wobec tego pomysłu. Popiera go 35 proc., czyli odsetek zbliżony do sondażowych notowań PiS, natomiast przeciwnego zdania jest 56 proc. pytanych.