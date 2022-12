"Celem kampanii było uświadomienie społeczeństwu, że energetyka jądrowa to bezpieczne, bezemisyjne źródło energii, które zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytowana w komunikacie.

W ramach działań ogólnopolskich realizowano zadania marketingowe i informacyjne w prasie, radio, telewizji oraz Internecie. Polacy mogli zapoznać się ze spotami w radio i TV, jak również z edukacyjnymi audycjami i materiałami wideo zamieszczonymi na stronie kampanii i w mediach społecznościowych.

Zgodnie z badaniem opinii, przeprowadzonym na zlecenie resortu klimatu i środowiska na zakończenie kampanii, niemal 9 na 10 respondentów (88,1%) wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, przy czym 60,3% robi to w sposób zdecydowany, podkreślono.

"W badaniu zapytano też, czy budowa elektrowni jądrowej, realizowana we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo geopolityczne kraju. 74,6% Polaków uważa, że tak, przeciwnego zdania jest 6% badanych. Co piąty Polak (19,4%) uważa, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo geopolityczne kraju" - czytamy dalej.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę Research & Grow w listopadzie 2022 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2 000 Polaków w wieku 15-75 lat.

(ISBnews)