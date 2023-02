"W ramach koncernu multienergetycznego, przekażemy w 2023 r. prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (jak szpitale, szkoły czy żłobki). Wraz z rządem chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego" - poinformował w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zaznaczył, że "to wymierna pomoc, która zapewnia milionom Polaków tańsze koszty ogrzewania". Obajtek zwrócił uwagę, że poziom zamrożonej ceny gazu 200,17 zł/MWh to znacznie niżej, niż wyceny giełdowe paliwa gazowego. "Dziś na TGE w Polsce cena paliwa gazowego to ok. 308 zł/MWh) - wskazał Obajtek.

Pod koniec grudnia minister klimatu i Środowiska Anna Moskwa przypomniała, odnosząc się do cen gazu, że rząd zamroził cenę tego paliwa tak w 2022 r., jak i w 2023 roku. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh.

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r przewiduje też wprowadzenie "dodatku gazowego", czyli refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób. Refundacja VAT będzie też wyłączona spod egzekucji oraz zwolniona z podatku. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że w 2022 roku na "zamrożenie cen" wydano ok. 10 mld zł.

Premier w czwartek poinformował, że w okresie od 1 kwietnia maksymalna cena gazu dla piekarni korzystających z niego wyniesie 200,17 zł/MWh. Stawka ta ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. To kontynuacja rządowych działań mających przeciwdziałać wysokim cenom energii oraz odpowiedź na apele branży.

Resort rozwoju przekazał, że z ceny maksymalnej gazu na poziomie 200,17 zł/MWh skorzystają firmy produkujące pieczywa, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka (kod PKD 10.71.Z) w piecach ogrzewanych gazem ziemnym. Szacowana liczba podmiotów, które może objąć pomoc, to ok. 2,7 tys. przedsiębiorców.

Poprawkę, która ma pozwolić piekarniom i cukierniom na skorzystanie z obniżonej stawki za gaz do 200,17 zł za MWh, przyjęła we wtorek sejmowa komisja finansów publicznych pracująca nad projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

