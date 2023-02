Photon Energy Engineering Romania S.R.L. - rumuńska spółka z grupy Photon Energy, zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych - ukończyła i przyłączyła do sieci pierwszą w Rumunii własną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 5,7 MWp, zlokalizowaną w gminie Siria, podała spółka.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani oddaniem do użytku naszej pierwszej elektrowni w Rumunii, jednym z naszych kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, co przyczynia się do wzrostu naszych przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej. Uruchomienie tej instalacji stanowi kolejny ważny krok w rozwoju naszego portfela własnych elektrowni (IPP), będąc jednocześnie istotnym kamieniem milowym dla Photon Energy na rumuńskim rynku energii odnawialnej, gdzie w najbliższych miesiącach planujemy uruchomić kolejne instalacje o mocy około 26 MWp, zwiększając nasz portfel do ponad 120 MWp" - powiedział CEO Photon Energy Group Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Wysokosprawne dwustronne moduły fotowoltaiczne zamontowane na jednoosiowych trackerach będą dostarczać do sieci zarządzanej przez Enel E-Distributie Banat około 8,7 GWh energii odnawialnej rocznie. Energia wytwarzana w elektrowni będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym. Przychody ze sprzedaży energii z nowej instalacji szacowane w oparciu o kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim, powinny w okresie najbliższych 12 miesięcy osiągnąć poziom 1,4 mln euro.

Obecnie spółka rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 912 MWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 220 MWp w Rumunii, z czego instalacje o mocy 25,8 MWp mają zostać oddane do użytku w nadchodzących miesiącach. Spółka oczekuje, że pozostałe rumuńskie projekty, które są obecnie w fazie dewelopmentu, zostaną wybudowane i oddane do użytku w latach 2023-2024, co czyni rynek rumuński znaczącym ogniwem w realizacji celu spółki, jakim jest zwiększenie mocy zainstalowanej portfela własnych instalacji wytwórczych (IPP), przypomniano.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

