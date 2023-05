Photon Energy podtrzymał prognozy na 2023 r. zakładające wzrost skonsolidowanych przychodów do 150 mln euro w 2023 r. z 95,1 mln euro w 2022 r., co oznacza wzrost o 57,7% r/r, prowadząc do wzrostu EBITDA do 29 mln euro z 24,3 mln euro w 2022 r. (+19,3% r/r), podała spółka.

"Nasze wyniki za pierwszy kwartał, który tradycyjnie był naszym najsłabszym kwartałem, były spowodowane wieloma czynnikami, w tym zdarzeniami jednorazowymi, produkcją energii poniżej oczekiwań oraz naszymi inwestycjami w nowe linie biznesowe, co doprowadziło do wyższych kosztów operacyjnych. Jednakże, w oparciu o trwającą ekspansję naszego portfolio w Rumunii w połączeniu z dynamicznym rozwojem we wszystkich naszych liniach biznesowych, potwierdzamy nasz cel, jakim jest zwiększenie skonsolidowanych przychodów w 2023 r., które mają wzrosnąć do 150,0 mln euro z 95,1 mln euro w 2022 r., co oznacza wzrost o 57,7% r/r, prowadząc do wzrostu EBITDA do 29,0 mln euro z 24,3 mln euro w 2022 r. (+19,3% r/r)" - czytamy w komentarzu zarząd do raportu finansowego za I kw. 2023 r.

W I kwartale 2023 r. Photon Energy Group odnotował 4,17 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 1,49 mln euro straty rok wcześniej, strata operacyjna wyniosła 1,57 mln euro wobec 0,53 mln euro zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 0,33 mln euro wobec 2,024 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,28 mln euro w I kw. 2023 r. wobec 9,137 mln euro rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)