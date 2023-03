Komisja Europejska zaproponowała, by ograniczenie zużycia gazu w państwach UE obowiązywało do 31 marca 2024 r.

"Zgodnie z dzisiejszą propozycją dobrowolny cel redukcji zapotrzebowania na gaz o 15%, który został uzgodniony na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., miałby zostać utrzymany do marca 2024 r." - podano w komunikacie.

Reklama

Ponadto KE chce, by państwa członkowskie miały obowiązek przekazywać dane o osiągniętych oszczędnościach co miesiąc, a nie co dwa miesiące jak dotychczas.

Sprawozdawczość powinna być teraz prowadzona według sektorów, aby poprawić monitorowanie i ukierunkowanie środków krajowych, podano także.

Wniosek, zgodnie z art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zostanie poddany pod głosowanie unijnych ministrów ds. energii na najbliższej sesji Rady ds. Energii, która odbędzie się 28 marca.

Wraz z wnioskiem Komisja opublikowała dziś również sprawozdanie przedstawiające dotychczasowe działanie obecnego rozporządzenia. Podała, że dzięki dobrowolnym ograniczeniom popyt na gaz w całej UE spadł między sierpniem 2022 r. a styczniem 2023 r. o ponad 19%, przekraczając cel 15%, doprowadzając do oszczędności około 42 mld m3 gazu.