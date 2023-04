Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że jest "dziś po ważnych rozmowach na ten temat z organizacjami zrzeszającymi polskich rolników", a także pozostajemy w kontakcie z ministrem rolnictwa Robertem Telusem".

"Wychodzimy naprzeciw problemom polskiego rolnictwa. Koncern ORLEN przyspieszy o 2 lata inwestycje w naszych rafineriach, aby już od stycznia 2024 roku produkować paliwo E10 (czekamy jedynie na wypracowanie przez rząd stosownych regulacji). W efekcie zwiększymy o blisko 50 proc. zapotrzebowanie na bioetanol potrzebny do produkcji paliwa" - napisał prezes koncernu.

Prezes PKN Orlen zaapelował do producentów bioetanolu, by "dbali o patriotyzm gospodarczy i pozyskiwali produkty od polskich rolników".

"Ta zasada powinna obowiązywać każdego – jako Orlen zwracamy uwagę na źródło pochodzenia wsadu do produkcji bioetanolu, który dostarczają nam tylko polscy producenci. I tym bardziej będziemy dokładać do tej weryfikacji szczególną staranność" - zapewnił.

Obajtek zaznaczył, że Orlen od lat "konsekwentnie wspiera polskich producentów i działa zgodnie z ideą nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego". Dodał, że 85 proc. produktów na stacjach koncernu to "dziś produkty polskich firm, z którymi wciąż rozwijamy współpracę".

W lutym PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. (PAP)