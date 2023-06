Trwa proces zmiany marki i oferty sieci stacji Lotos nabytych przez Grupę MOL w ramach transakcji połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. Liczba stacji MOL Polska w pełnych barwach wynosi już 35, a do końca okresu wakacyjnego wzrośnie do 100, zapowiedziała spółka.

Ponadto MOL Polska, wzorem PKN Orlen i innych głównych graczy na rynku paliwowym, wprowadził także letnią obniżkę ceny wszystkich paliw o 30 groszy za litr dla zarejestrowanych uczestników programu Navigator, a także zapowiedział nowy program lojalnościowy.

Obniżka cen paliw

"Nasza promocja obejmuje wszystkie rodzaje paliw i każdy dzień tygodnia. Wystarczy być uczestnikiem programu Navigator, by korzystać ze zniżki 30 groszy za litr wysokiej jakości paliw EVO, paliw premium EVO Plus i gazu LPG oraz dodatkowo bardziej korzystnie wymienić uprzednio zebrane punkty na 50 zł kupon na paliwo. Jednorazowo w promocji można zatankować do 100 litrów, co daje natychmiastową oszczędność 30 zł" - powiedział prezes MOL Polska Richard Austen, cytowany w komunikacie.

Gdzie kupić tańsze paliwo

Promocja będzie dostępna na wszystkich stacjach MOL i Lotos w Polsce od 1 do 18 lipca 2023 r. Z kolei 19 lipca będzie miał miejsce debiut nowego programu lojalnościowego, w ramach którego węgierska spółka zapowiada jeszcze bardziej atrakcyjne zniżki na paliwo, a także dostęp do promocji i ofert dostosowanych do indywidualnych preferencji zakupowych.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 497 stacji na koniec 2022 r.

