Orlen we wrześniu obniży ceny gazu dla odbiorców biznesowych do 201,39 zł/MWh z 238,57 zł/MWh, które trzeba było zapłacić w sierpniu. Według ekspertów w dalszym ciągu nie odzwierciedla to sytuacji na rynkach, gdzie surowiec kosztuje tyle, ile przed wojną.

Monopolista będzie opóźniał

Prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym, stwierdził, że „kolejna w tym roku obniżka ceny gazu to m.in. efekt synergii, które wypracowaliśmy w ramach Grupy Orlen”. W styczniu za 1 MWh trzeba było zapłacić 793,93 zł, w kwietniu było to już 353,59 zł/MWh. Są to ceny nieuwzględniające akcyzy. Jednak na najważniejszej w Europie giełdzie TTF średnia cena gazu w styczniu wynosiła w przeliczeniu ok. 285 zł/MWh, a w kwietniu ok. 191 zł/MWh. Według ekspertów Orlen obniża ceny dla przedsiębiorców bardzo powoli, ponieważ nie czuje presji ze strony konkurencji.

