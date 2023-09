Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze energetyki zobligowane są do osiągnięcia corocznych oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5% ilości zużywanej energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego, bądź w wysokości od 0,2% do 1% ilości paliw ciekłych, które zostały dostarczone odbiorcom końcowym na terytorium Polski. W chwili obecnej spółki energetyczne nabywają wymaganą ilość oszczędności energetycznych w postaci tzw. „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W zależności od sprzedanej ilości energii mogą to być koszty sięgające nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Zrealizowanie wymaganego rocznego wskaźnika oszczędności może być osiągnięte poprzez generowanie oszczędności energetycznych u odbiorców energii, np. poprzez współfinansowanie ich inwestycji, takich jak wymiana kotłów na pompy ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. EnMS Polska oferuje spółkom energetycznym usługę, która umożliwia wykazanie uzyskania oszczędności energetycznych u ostatecznych odbiorców energii. Ten proces obejmuje finansowe wsparcie w realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej u tych odbiorców w ramach programów dofinansowań, których EnMS Polska jest operatorem.

Inwestycje związane z wymianą przestarzałych systemów grzewczych na pompy ciepła doskonale wpisują się w ramy programów bezzwrotnych dofinansowań. W trakcie wdrażania tej usługi EnMS Polska współpracuje z instalatorami, hurtowniami i producentami pomp ciepła, aby dotrzeć do jak największej liczby beneficjentów. Instalatorzy biorący udział w programach dofinansowań wspierają swoich klientów w podjęciu decyzji o modernizacji ich przestarzałych źródeł ciepła.

Jesteś instalatorem lub producentem? Zobacz, jakie korzyści na Ciebie czekają:

Możliwość przedstawienia konkurencyjnej oferty z bonusem dla inwestora, która może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Opinię sprzedawcy, który troszczy się i dba o swojego klienta.

Postrzeganie Twojej firmy jako dbającej o środowisko.

Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów.

EnMS Polska zarządza pełnym procesem obsługi, który związany jest z programem dofinansowań. To obejmuje zarówno tworzenie materiałów marketingowych dla instalatorów czy prowadzenie działań promocyjnych w Internecie, jak i podpisywanie umów z beneficjentami oraz klientami partnerów EnMS Polska, aż po realizację wypłat dofinansowania.

Kto odpowiada za finansowanie programu dofinansowań? To podmioty, które są zobowiązane prawnie do osiągania oszczędności energii finalnej. Wśród nich mogą znaleźć się przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem energią elektryczną oraz sprzedażą energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego czy wprowadzaniem paliw do obrotu. Poza tym mogą to być podmioty zajmujące się dostarczaniem ciepła sieciowego w określonym regionie, takie jak Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

EnMS Polska działa jako operator programu dofinansowań, wspierając podmioty zobowiązane w osiągnięciu wymaganych wskaźników oszczędności energetycznych. EnMS Polska współpracuje z największymi podmiotami na rynku energii i paliw, takimi jak Axpo, Fortum, Unimot, Solumus, Polski Gaz, Glob-Terminal czy MPGK Krosno, dzięki czemu może zapewnić kompleksowe wsparcie swoim beneficjentom.

W roku 2022 firma obsłużyła ponad 2000 beneficjentów, co przyczyniło się do redukcji rocznego zużycia energii o ponad 800 TOE (ton oleju ekwiwalentnego – przyp. red.) oraz zaowocowało oszczędnościami wynoszącymi 3,4 miliona złotych. Aktualny budżet wynosi blisko 28 milionów złotych, co umożliwia znaczące wsparcie dla korzystających z bezzwrotnych dofinansowań beneficjentów.

Co możesz uzyskać dzięki współpracy z EnMS Polska?

1. Korzyści finansowe – korzystając z programu bezzwrotnych dofinansowań, instalatorzy mogą sprzedawać swoje instalacje w konkurencyjnych cenach, a klienci otrzymują do kilku tysięcy złotych dopłaty.

2. Pozyskanie nowych klientów i zwiększenie zysków – wybranym partnerom firma oferuje możliwość dotarcia do nowych klientów, będących klientami usług audytowych EnMS Polska.

3. Korzyści wizerunkowe – EnMS Polska przygotowuje dla partnerów materiały marketingowe i promuje ich usługi we własnych serwisach.

4. Realne oszczędności – klienci partnerów EnMS Polska nie tylko zmniejszają swoje koszty ogrzewania, ale również otrzymują dofinansowanie, które mogą wykorzystać po zrealizowaniu inwestycji np. na rachunki za energię.

5. Przewaga konkurencyjna na rynku energetycznym – proponowanie skorzystania z programu dofinansowań wyróżnia firmę instalacyjną na tle konkurencji i buduje wizerunek nowoczesnej i innowacyjnej marki.

