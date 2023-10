Mimo, że proces przekształcenia sytemu energetycznego Europy jest długi i kosztowny, bo wymaga inwestycji w infrastrukturę, w tym budowy nowych rurociągów czy terminali LNG, rezultaty odejścia od rosyjskiej energii są już widoczne.

Gaz z gazociągów

Według Eurostatu w pierwszym kwartale 2022 roku Rosja była największym dostawcą gazu rurociągami do UE z udziałem 38,8 proc., tuż przed Norwegią (38,1 proc.). Jednak do pierwszego kwartału 2023 roku udział Rosji spadł o 21 punktów procentowych do poziomu 17 proc., podczas gdy udział Norwegii wzrósł o 8 p.p. (do 46 proc.), Algierii o 7 p.p. i Wielkiej Brytanii o 4 p.p.

Gaz LNG

W przypadku skroplonego gazu ziemnego, Rosja z udziałem 18,1 proc. była w pierwszym kwartale 2022 r. drugim co do wielkości dostawcą LNG drogą morską do UE. Na pierwszym miejscu były Stany Zjednoczone z udziałem dostaw LNG na poziomie 48,6 proc. Rok później udział Rosji spadł o 5 punktów procentowych. Tymczasem udziały Norwegii wzrosły o 6 p.p., a Kataru i Algierii po 2 p.p. W tym samym czasie udział dostaw LNG z USA zmniejszył się o 8 punktów procentowych.