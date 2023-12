Informując w środę o umowie przejęcia farm wiatrowych od brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust, koncern podkreślił, że aktualnie Grupa Orlen ma już blisko 1 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. "Transakcja obejmuje instalacje zlokalizowane w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim o łącznej mocy ok. 60 MW, co pozwoli zapewnić energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych" - zaznaczono w informacji.

Łącznie 20 turbin

Orlen wyjaśnił, że sfinalizowana umowa obejmuje zakup dwóch lądowych farm wiatrowych, które zostały uruchomione w 2022 r. Są one położone w miejscowości Kuślin, w pobliżu Nowego Tomyśla (Wielkopolskie), gdzie moc produkcyjna 12 turbin Vestas wynosi łącznie ok. 40 MW oraz w miejscowości Krzęcin, koło Choszczna (Zachodniopomorskie), gdzie 8 turbin Nordex to łącznie ponad 10 MW zainstalowanej mocy.

"Grupa Orlen, jako lider transformacji energetycznej w Europie Środkowej, sukcesywnie realizuje ambitne cele, które mają zapewnić Polakom dostęp do taniej, bezpiecznej i czystej energii. Lądowe farmy wiatrowe odgrywają zasadniczą rolę w osiągnięciu tego założenia" - podkreślił prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Chodzi o transformację energetyczną

Jak ocenił, "finalizacja umowy na zakup nowoczesnych farm wiatrowych to ważna akwizycja i istotny krok w zakresie odnawialnych źródeł energii". "Transakcja pozwoli zwiększyć produkcję energii o ok. 60 MW i przyczyni się do skutecznej transformacji energetycznej Polski" – dodał Obajtek.

Orlen przypomniał, że oprócz Kuślina, w Wielkopolsce działają już inne farmy wiatrowe koncernu, np. w pobliżu miejscowości Dobrzyca o mocy 49,9 MW, Ujazd o mocy 30 MW, Dominowo z mocą 62,4 MW, oraz w Przykonie, gdzie moc wynosi ok. 33 MW. Kolejne inwestycje - jak zaznaczono w informacji - będą realizowane przez spółkę Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen, która w lipcu podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno: pierwszy z nich obejmuje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW, natomiast drugi to hybrydowy projekt łączący turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW.

Koncern zwrócił jednocześnie uwagę, że realizacja planów Energi zakłada dalszą rozbudowę portfolio spółki o kolejne farmy fotowoltaiczne: Mitra o mocy 65 MW oraz Żuki o mocy 2,4 MW.

Farmy także na morzu

Orlen podkreślił, że inwestuje także w budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W październiku koncern podjął finalną decyzję inwestycyjną w sprawie budowy farmy Baltic Power o mocy do 1,2 GW. "To największy projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej" - zaznaczono w informacji. Wspomniano przy tym, że po zakończeniu budowy w 2026 r., farma będzie produkować energię elektryczną, która będzie w stanie zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Jak zauważył Orlen, także w październiku spółki z Grupy Orlen uzyskały pięć kolejnych koncesji na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 5,2 GW, przy czym uwzględniając Baltic Pipe koncern ma sześć lokalizacji morskich farm wiatrowych o potencjale 6,4 GW.

"Zgodnie z przyjętą strategią, do końca 2030 r. Grupa Orlen będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W sumie, dzięki potencjałowi połączonego koncernu multienergetycznego do końca dekady Grupa Orlen przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł" - oświadczył Orlen.

Co dalej ze strategią Orlenu?

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Ma też sieć stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Grupa Orlen chce jednocześnie rozwijać bezpieczną energetykę jądrową - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł, z czego ok. 40 proc. na zielone inwestycje, w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz