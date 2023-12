PMI (Purchasing Managers' Index) to wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity. Ma on na celu odzwierciedlenie aktywności menedżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi. Główny indeks PMI jest średnią ważoną poszczególnych podindeksów (produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia etc.). PMI śledzi sektory usług i produkcji, które łącznie stanowią ponad dwie trzecie niemieckiej gospodarki. Może przybierać wartości od 0 do 100. Wartości wyższe niż 50 punktów sygnalizują wzrost aktywności ekonomicznej, a poniżej 50 - jej spadek.

Wskaźnik dla niemieckiej gospodarki w listopadzie wynosił 47,8. W grudniu, według prognoz ekspertów, miał wynieść 48,2, lecz zmniejszył się do 46,7.

"Jeśli polujesz na prezenty, to - według wskaźnika PMI - nie spodziewaj się, że natrafisz w Niemczech na złoto" - powiedział w rozmowie z Reutersem Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank. "Potwierdza to, że gospodarka kurczy się już drugi kwartał z rzędu" - dodał. Dwa kolejne kwartały spadku definiuje się jako techniczną recesję - napisał Reuters.

"W sferze usług krajobraz gospodarczy jest nadal zdominowany przez ponure barwy stagflacji" - powiedział de la Rubia.