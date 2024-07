Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew na sobotniej konferencji w mieście Szusza powiedział, że Ukraina i UE zwróciły się do jego kraju o dostawy gazu ziemnego do Europy rurociągami biegnącymi przez Ukrainę. Obecnie trwają rozmowy z władzami Ukrainy i UE, a także z Rosją i wydaje się, że wszystkie strony są zainteresowane kontynuowaniem dostaw – informuje Bloomberg. „Pomożemy, jeśli będziemy mogli” – powiedział Alijew. „Myślę, że możliwe jest przedłużenie tej umowy” - dodał.

Ukraina nadal chce być kraje tranzytowym

Ukraina stara się utrzymać swoją rolę kraju tranzytowego i pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwo energetyczne swoich zachodnich sąsiadów – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na początku tego miesiąca. Porozumienie w sprawie zastąpienia rosyjskiego gazu dostawami z Azerbejdżanu jest „jedną z obecnie omawianych propozycji”, powiedział Zełenski w wywiadzie dla Bloomberga.

Trudne rozstanie z rosyjskim gazem

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE próbuje ograniczyć, a niektóre kraje nawet całkowicie zrezygnować z dostaw rosyjskiego surowca. Jednak są w Europie państwa, które w dalszym ciągu odbierają rosyjski gaz rurociągiem przebiegającym przez Ukrainę. Jednak w obliczu wciąż trwającej wojny wielu obserwatorów rynku spodziewa się rychłego zakończenia dostaw z Rosji. Umowa obejmująca ustalenia dotyczące tranzytu rosyjskiego gazu wygasa z końcem 2024 r.

Jeśli dostawy rosyjskiego gazu przez Ukrainę zostaną wstrzymane, to kraje takie jak Austria i Słowacja będą miały poważne kłopoty – ocenił Alijew, dodając, że kraje te będą musiały zapłacić „setki milionów” więcej za zakup gazu gdzie indziej.

W 2027 r. 20 miliardów metrów sześciennych gazu z Azerbejdżany

W 2022 r. Azerbejdżan podpisał z Komisją Europejską protokół ustaleń, według których Azerbejdżan ma podwoić eksport gazu do Europy. Do 2027 r. na Stary Kontynent ma popłynąć 20 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Alijew twierdzi, że z roku na rok jego kraj zbliża się do tego celu. Eksport do Europy wzrośnie w tym roku do blisko 13 miliardów metrów sześciennych z 11,8 miliardów metrów sześciennych w 2023 roku i 8 miliardów metrów sześciennych w 2021 roku.

Alijew powiedział, że produkcja gazu w jego kraju wzrośnie w wyniku nowych i istniejących projektów na Morzu Kaspijskim.

Dostawy będą przesyłane tzw. łańcuchem rurociągów Południowego Korytarza Gazowego, łączącym Azerbejdżan z Europą przez Gruzję i Turcję, powiedział Alijew.