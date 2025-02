Synchronizacja systemów energetycznych

LitPol Link został wyłączony o godz. 11 polskiego czasu. Ruszył ponownie o godz. 13.05. Załączenie linii oznaczało synchronizację sieci państw bałtyckich z CESA.

O zsynchronizowaniu systemów krajów bałtyckich o godz. 13.05 poinformował w komunikacie rynkowym litewski operator przesyłowy energii elektrycznej Litgrid. Zgodnie z planem całej operacji synchronizacja nastąpiła poprzez połączenie Polska-Litwa czyli LitPol Link, które w tym momencie stało się połączeniem synchronicznym.

Synchronizację potwierdzili też operatorzy z Łotwy - AST i Estonii - Elering oraz polskie PSE.

Przygotowania trwały kilkanaście lat

„Przygotowania do synchronizacji trwały od kilkunastu lat i PSE były w nie zaangażowane od samego początku. To historyczne wydarzenie, ale na tym nasza współpraca się nie kończy. Trwają już przygotowania do budowy nowego połączenia Polska - Litwa Harmony Link, które jeszcze bardziej wzmocni bezpieczeństwo w regionie” – powiedział prezes PSE Grzegorz Onichimowski, cytowany w komunikacie operatora.

W sobotę rano kraje bałtyckie wstrzymały jakiekolwiek przepływy energii z Rosją i Białorusią, a ich sieci rozpoczęły pracę w tzw. trybie izolowanej wyspy. Operatorzy z Litwy, Łotwy i Estonii zaczęli samodzielnie zarządzać częstotliwością i bilansowaniem swoich systemów, co oznaczało odcięcie się od poradzieckiego systemu IPS/UPS i kontroli obszaru BRELL w Moskwie.

W trakcie pracy w trybie izolowanej wyspy przeprowadzono udane testy utrzymania częstotliwości w sieci oraz kontroli napięcia.

Po niemal 31 godzinach pracy w trybie izolowanej wyspy przy wsparciu połączeń stałoprądowych z Polską, Szwecją i Finlandią, nastąpiła synchronizacja z obszarem CESA (Continental Europe Synchronous Area) poprzez LitPol Link.(PAP)