- To bardzo dobrze, że tym razem nie będzie rekompensat, bo energetyka już i tak jest nadmiernie obciążona na różne sposoby, regulacyjnie i finansowo – mówi w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Jakóbik, red. nacz. BiznesAlert.pl. – W energetyce nie ma pieniędzy na subsydiowanie cen, po to tylko, abyśmy mieli jako konsumenci fikcyjnie niższą cenę, za co i tak wszyscy w końcu płacimy, na różne sposoby, na przykład kupując droższy chleb.

Są inne sposoby na walkę z podwyżkami. To transformacja energetyczna, która od lat była w planach, ale nie była realizowana.