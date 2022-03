Abramowicz we wtorek spotkał się w Warszawie z ukraińskim Rzecznikiem Przedsiębiorców Romanem Waszczukiem. W czasie spotkania wspólnie wskazali na konieczność wsparcia działań na rzecz przedsiębiorców polskich na terenie Ukrainy, jak i przedsiębiorców ukraińskich działających w Polsce - poinformowało Biuro Rzecznika MŚP w środę.

Jak przekazano, Abramowicz i Waszczuk wyrazili zamiar współdziałania m.in. w obszarach: zabezpieczenia praw przedsiębiorców, ochrony własności prywatnej, inicjatyw z zakresu legislacji gospodarczej oraz współpracy naukowej dotyczącej kwestii gospodarczych. Rzecznicy wskazali także na zgłaszany przez firmy problem dotyczący odmawiania ubezpieczenia eksportu polskich towarów na ukraiński rynek przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

We wtorek do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło pismo Warszawskiej Izby Gospodarczej informujące o kierowanych do polskich eksporterów prośbach ukraińskich przedsiębiorców o niezrywanie kontraktów i dostaw. W tej sprawie Adam Abramowicz zwrócił się w środę do szefa polskiego rządu z prośbą o podjęcie działań wspierających utrzymanie gwarancji relacji gospodarczych między Polską i Ukrainą.

W liście do premiera Morawieckiego Abramowicz podkreślił, że wskutek decyzji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. "całkowite ryzyko związane z dostawami spoczęło na polskich producentach, powodując wzrost zagrożenia zamrożeniem obustronnej wymiany handlowej". Dodał, że w sytuacji, w której "Ukraina została odcięta od wielu kierunków dostaw, utrudnienia w imporcie towarów z Polski miałyby niekorzystne skutki dla obu stron".

Rzecznik MŚP podkreślił kluczowe znaczenie utrzymania stabilności eksportu "zwłaszcza w tak newralgicznych sektorach, jak żywność i leki". W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zaproponował utworzenie "specjalnego funduszu ubezpieczeniowego, który zapewniłby z jednej strony bezpieczeństwo transakcji polskim dostawcom, a z drugiej strony zaopatrzenie obywateli Ukrainy, szczególnie w artykuły pierwszej potrzeby".

W informacji zaznaczono, że przedsiębiorcy z problemami gospodarczymi związanymi z obecną sytuacją w Ukrainie powinni kontaktować się z Biurem Rzecznika MŚP w Warszawie, jak też z Oddziałami Terenowymi Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku.