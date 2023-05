Jak wskazano w tegorocznym badaniu KPMG, przeprowadzonym w partnerstwie z Microsoft, wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu zmalał względem poprzedniego roku z 4,8 do 4,4 pkt w dziesięciostopniowej skali. "W ujęciu branżowym pozytywnie wyróżnia się branża finansowa, sektor TMT (technologia, media i komunikacja - PAP) i life sciences" - wskazano.

Według raportu większość firm w Polsce zamierza utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (78 proc.) i liczbę pracowników (92 proc.) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji. "Blisko 8 na 10 firm nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej" - dodano. Z kolei do 68 proc., czyli o 5 p.p. względem poprzedniego roku, wzrósł odsetek firm deklarujących korzystanie z technologii chmurowych.

W ocenie ekspertów KPMG "w obszarze strategii cyfrowej przed firmami w Polsce jest dużo do zrobienia". Wskazali, że 29 proc. ankietowanych przedsiębiorstw w naszym kraju nie przeznacza wydatków na transformację cyfrową, a 71 proc. nie oddelegowuje pracowników do zadań z nią związanych.

"Chociaż poziom cyfryzacji w Polsce stale się podnosi, to proces ten przebiega znacznie wolniej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Polska wciąż odnotowuje straty w stosunku do innych gospodarek wysoko rozwiniętych" - podkreślono w badaniu. Osiągnięty w 2022 r. w rankingu DESI (Digital Economy and Society Index) wynik 40,5 pkt stanowi niespełna 77 proc. średniej unijnej. "W 2022 roku Polska zajęła po raz kolejny 24. miejsce wyprzedając jedynie Grecję, Bułgarię i Rumunię" - przypomniano.

Wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu dla firm prowadzących działalność w Polsce wynosi w 2023 r. 4,4 pkt na maksymalnie 10 pkt. "Oznacza to spadek z 4,8 pkt rok wcześniej. Mniej firm niż w ubiegłorocznym badaniu deklaruje, że będzie zwiększać inwestycje i zatrudnienie w dziedzinie transformacji cyfrowej" - stwierdzono. Zwrócono uwagę, że zmalała też o 0,3 pkt ocena potencjału do transformacji przedsiębiorstw – badane firmy osiągnęły wynik 5,2 pkt. Z kolei np. "obszar cyberbezpieczeństwa i ryzyka otrzymał w tym roku notę 4,4 pkt – o 0,2 pkt niższą niż rok temu". Jak zaznaczono, "niewiele przedsiębiorstw planuje zwiększać wydatki na ten obszar transformacji cyfrowej".

Branża finansowa w awangardzie

Dodano, że pozytywnie wyróżnia się branża finansowa, sektor TMT oraz life sciences. "To jedyne branże, które osiągnęły wyniki powyżej 5 w skali ocen 1 do 10. Natomiast najgorzej wypada branża motoryzacyjna, transport oraz branża dóbr konsumpcyjnych" - wskazano.

Według raportu mniejsze firmy przykładają większą uwagę do strategii cyfryzacji, lepiej realizują jej potencjał oraz skuteczniej implementują technologie cyfrowe. "To bardzo zastanawiające i zadaje kłam często lansowanej tezie, że na transformację cyfrową stać tylko największe firmy" - wskazał, cytowany we wtorkowej informacji, dr Grzegorz W. Cimochowski z KPMG w Polsce.

W ocenie analityków KPMG obecnie zaledwie 14 proc. firm w Polsce chce zwiększyć finansowanie transformacji cyfrowej – co oznacza spadek o 7 p.p. względem 2022 r., a ponad trzy czwarte planuje utrzymać poziom obecnych wydatków.

"Cyfryzacja jest kluczowym elementem zapewnienia odporności polskich przedsiębiorstw, a w efekcie całej gospodarki. To właśnie digitalizacja procesów i tworzenie nowych modeli działania opartych na chmurze sprawiły, że firmy utrzymały swoje pozycje konkurencyjne i tworzyły nowe strumienie przychodów" - stwierdził Piotr Grzywacz z Microsoft w Polsce. Jego zdaniem niepokojące jest, że ponad trzy czwarte organizacji uczestniczących w badaniu nie ma formalnego dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej, a jedynie 5 proc. planuje ich stworzenie w kolejnym roku.

Z kolei odsetek firm korzystających z usług chmurowych wzrósł o 5 p.p. do 68 proc. z 63 proc. w ubiegłorocznym badaniu. Wskazano, że najczęściej korzystają z chmury firmy z branży motoryzacyjnej (88 proc.) i sektora ICT (85 proc.). "W ciągu najbliższych trzech lat aż 85 proc. osób odpowiadających za transformację cyfrową w firmach jako model dominujący wskazało chmurę prywatną" - dodano.

Wyniki Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu wskazują, że 29 proc. firm nie przeznacza żadnych środków na transformację cyfrową. W porównaniu z poprzednim raportem odsetek takich firm wzrósł o 18 p.p.

Raport „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Norstat metodą CATI w lutym 2023 r. Przebadanych zostało 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją. Próba badanych firm została dobrana tak, aby w przybliżeniu reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco