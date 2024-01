Pierwszy odczyt Indeksu Przedsiębiorczości, przygotowany przez Intermarché i Bricomarché, wyniósł 15. Oznacza, to, że ze wszystkich badanych osób deklarujących chęć założenia własnego biznesu, jedynie 15 proc. jest do tego przygotowanych, tzn. chce uruchomić swoją firmę w ciągu najbliższych 6 miesięcy, ma opracowany plan biznesowy i jest gotowych zainwestować co najmniej 10 tys. zł.

„To oznacza, że 2,7 proc. ankietowanych jest w pełni przygotowanych do założenia własnej firmy w krótkiej perspektywie czasowej. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że niemal co piąty ankietowany chciałby zostać przedsiębiorcą, można zaobserwować istotną rozbieżność między deklaracjami a praktyką” – oceniają autorzy badania.

Chęć niezależności głównym motywatorem

Jak wynika z badania, najczęstszym motywatorem do zakładania własnej działalności gospodarczej okazuje się możliwość samodzielnego podejmowania decyzji (29,5 proc.), co przekłada się na biznesową niezależność. Podobną liczbę wskazań uzyskał czynnik finansowy, tj. możliwość uzyskiwania wyższych dochodów (29,1 proc.). Trzecim najczęstszym wskazaniem jest chęć realizacji marzenia o własnej firmie (24,8 proc.).

„Dużą grupę obecnych i potencjalnych przedsiębiorców przekonuje do zakładania biznesu perspektywa posiadania większego wpływu na to, ile i kiedy będą pracować (24,0 proc.), połączenia życia zawodowego z pasją czy zainteresowaniami (22,9 proc.) lub większego rozwinięcia umiejętności i kompetencji (22,9 proc.)” – dodano w komentarzu.

Wśród czynników, które zniechęcają do „przejścia na swoje”, ankietowani najczęściej wskazują na wyzwania dotyczące przepisów i strach przed biurokracją (33 proc.). Przeszkodą jest również brak środków na start (32 proc.) oraz strach przed niepowodzeniem (31 proc.)

„Spora grupa (…) nie decyduje się też na otworzenie własnej działalności ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy na temat prowadzenia biznesu (30 proc.), część nie ma sprecyzowanego pomysłu na działalność (27 proc.) lub brakuje im motywacji do działania (17 proc.)” – wskazano w badaniu.

Jeśli własny biznes, to zdecydowanie handel

Badanie przeprowadzone przez Intermarché i Bricomarché wśród potencjalnych przyszłych przedsiębiorców wskazuje, że Polacy najchętniej założyliby działalność handlową – tak wskazuje niemal 40 proc. badanych.

„Wśród nich największa część przyszłych przedsiębiorców chciałaby sprzedawać ubrania (9 proc.), artykuły do domu lub ogrodu (8 proc.) oraz kosmetyki i biżuterię (7 proc.). Nieco mniejsza bierze też pod uwagę handel artykułami dziecięcymi (6 proc.), spożywczymi (4 proc.) lub gospodarstwa domowego i RTV (4 proc.)” - napisano.

Ponadto przyszli przedsiębiorcy z zainteresowaniem spoglądają na branżę IT – 9 proc. spośród tych, którzy noszą się z zamiarem założenia własnej firmy, chciałoby działać właśnie w tej branży. Nieco mniejsze zainteresowanie dotyczy działalności produkcyjnej – w tę gałąź biznesu chciałoby wejść 8 proc. osób planujących własną firmę.

Ile możemy zainwestować na start?

Prawie połowa (47 proc.) Polaków deklarujących chęć otworzenia własnego biznesu jest w stanie wyasygnować na start kwotę z przedziału 10-50 tys. zł. Prawie co trzeci (32 proc.) dysponuje budżetem do 10 tys. złotych. Pozostała część respondentów jest w stanie zainwestować kwotę od 50 do 100 tys. złotych (17 proc.) lub powyżej 100 tys. złotych (4 proc. respondentów).

Jeśli chodzi o formę własnego biznesu, to zdecydowanie największą popularnością cieszy się w pełni samodzielne stworzenie firmy i zarządzanie nią (67 proc.). Dużo mniejsze zainteresowanie wzbudza partnerstwo czy współwłaścicielstwo (23 proc.) czy franczyza (12,5 proc.).