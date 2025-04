Faworyzowanie polskich przedsiębiostw

"Kończymy prace nad ustawą, zgodnie z którą będziemy zdolni wycisnąć z europejskich przepisów co się da, aby faworyzować polskie przedsiębiorstwa przy zamówieniach publicznych" - oświadczył szef rządu. Jak dodał, przy budowie tych przepisów rząd skorzysta m.in. z werdyktów europejskich trybunałów, które de facto otwierają ścieżkę, aby w procesie zamówień publicznych traktować standardy europejskie jako jeden z wymogów.

"Jeśli firma z kraju jak Chiny, Indie czy Turcja przystąpi do przetargu, mając z góry przewagę, mając mniejsze obciążenia wynikające z innych przepisów, to polski przedsiębiorca w konkurencji z nimi będzie miał dodatkowe punkty i nie będzie stał na straconej pozycji" - zapewnił Tusk.

Jak dodał, rząd będzie też szukał sposobów i procedur, aby polscy przedsiębiorcy mogli konkurować w przetargach także z europejskimi firmami. "Przywiązaliśmy się do tej idei, aby polskie firmy rozkwitały w konkurencji z innymi firmami" - wyjaśnił premier Donald Tusk.

Wyrok TSUE

Wyrok TSUE z 2024 r. o dostępie do unijnego rynku zamówień publicznych podmiotów zagranicznych zastosowała już spółka PKP PLK - zarządca infrastruktury kolejowej, wykluczając część zagranicznych podmiotów z przetargu na modernizację linii kolejowej Białystok-Ełk o wartości 6 mld zł. Wykluczeni zostali wykonawcy mający siedzibę poza UE, Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz podmioty z państw, które nie są objęte porozumieniem o zamówieniach rządowych w ramach WTO, czyli m.in. z Turcji i Chin. W trakcie procedury nie wpłynęły żadne protesty.

TSUE w wyroku z 22 października 2024 r. w sprawie dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych podmiotów zagranicznych orzekł, że dostęp podmiotów z państw trzecich, niebędących sygnatariuszami umów i porozumień w obszarze stosowania europejskich przepisów z dziedziny zamówień publicznych, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Unii Europejskiej nie jest zagwarantowany i podmiotom tym można ograniczyć dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych. (PAP)