Global Entrepreneurship Monitor (GEM) przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wynika z niego również, że 63 proc. respondentów uważa, że przedsiębiorcy odnoszący sukces zasługują na uznanie, a 43 proc. postrzega prowadzenie firmy jako atrakcyjny sposób na życie. To jedne z najniższych wyników w Europie i - jak podała PARP - pozostają niezmienne od 2022 r. Pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości deklarowało 80 proc. Polaków biorących udział w badaniu.

Niski poziom gotowości do działania

Cytowany w raporcie p.o. prezesa PARP Krzysztof Gulda ocenił, że z jednej strony badani wykazują wysoką świadomość szans rynkowych i pozytywną ocenę warunków formalnych do prowadzenia działalności, a z drugiej niski poziom gotowości do działania. „To pokazuje, że problemem nie są już wyłącznie bariery administracyjne, lecz przede wszystkim czynniki psychologiczne: lęk przed porażką, brak pewności co do stabilności przepisów czy niska wiara we własne kompetencje” - stwierdził Gulda.

Z badania wynika, że połowa (52 proc.) ankietowanych nie podejmuje szans biznesowych w obawie, że nie odniesie sukcesu, średnia europejska wyniosła 47 proc.

Mało nowych przedsiębiorstw

PARP przekazała, że w ciągu ostatnich 14 lat odsetek Polaków w wieku 18-64 lata prowadzących firmy do 3,5 lat na rynku zmniejszył się z 9,1 proc. do 2,5 proc. Natomiast udział osób prowadzących starsze firmy (ponad 3,5 lat) wzrósł z 5 proc. do 12,8 proc. „W rezultacie w Polsce – w przeciwieństwie do większości pozostałych 50 państw świata – dominują firmy dojrzałe, a udział nowych przedsiębiorstw utrzymuje się na niskim poziomie” - zauważyła Agencja.

W ubiegłym roku - jak podała - udział młodych firm niemal się nie zmienił, ale przybyło firm dojrzałych (wzrost o 1,2 punktu procentowego). Przewaga dojrzałych firm nad młodymi obserwowana jest od 2017 r. Zdaniem Pauliny Zadury z PARP jest to zjawisko wyjątkowe na tle innych krajów i sygnał, że potrzebujemy silniejszego wsparcia dla osób na starcie działalności. Jak dodała, PARP oferuje m.in. programy szkoleniowe i doradcze skierowane właśnie dla młodych firm.

Właściciele młodych firm założyli je z powodu braku ofert pracy

Z badania wynika również, że właściciele młodych firm założyli je z powodu braku ofert pracy (71 proc.) albo z chęci osiągania wyższych dochodów (38 proc.). rzadziej motywowało ich dążenie do zmiany świata (16 proc.) lub potrzeba kontynuowania rodzinnej tradycji (11 proc.).

Wśród powodów wycofywania się z działalności gospodarczej ankietowani wskazywali brak rentowności (35 proc. w Polsce, 26 proc. w Europie) oraz polityka rządu, skomplikowane przepisy i system podatkowy (28 proc. wobec 10 proc.). Dla 10 proc. powodem było przejście na emeryturę (6 proc. w Europie). Na bariery regulacyjne w Polsce wskazał największy odsetek wśród wszystkich 51 państw objętych badaniem.

Raport ten prowadzony jest od 26 lat w ponad 50 krajach każdego roku. Najnowsza edycja opisuje badanie z 2024 r. na próbie 8 tys. Polaków w wieku 18-64 lata oraz na grupie 38 ekspertów uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości.