Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 822 mln euro wobec 111 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"W październiku 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 114,8 mld zł, a importu 118,6 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 7,9% i 21,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Szybszy wzrost importu w porównaniu z eksportem wpłynął na ponowne pogorszenie się salda obrotów towarowych. W październiku 2021 r., deficyt wymiany towarowej wyniósł 3,8 mld zł (wobec nadwyżki 9,1 mld zł w październiku 2020 r.). Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategoriach obejmujących paliwa - gaz ziemny, ropę naftową (średnia cena wzrosła o ponad 80% r/r) oraz produkty jej rafinacji" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Jednocześnie do obniżenia dynamiki obrotów towarowych przyczynia się kryzys na europejskim rynku samochodowym spowodowany niedoborami mikroprocesorów. W październiku 2021 r. duże spadki obserwowane były w eksporcie wszystkich grup pojazdów drogowych, a także ich części, podał też bank centralny.

"Ze względu na większy udział branży motoryzacyjnej w polskim eksporcie niż w imporcie, kryzys na rynku samochodowym przyczynia się do pogorszenia salda" - czytamy dalej.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 2,3 mld zł, tj. o 9,5%. Wartość rozchodów wyniosła 18,3 mld zł i wzrosła o 3,3 mld zł, tj. o 21,6%. Na dodatnie saldo usług (7,6 mld zł) wpłynęły dodatnie salda usług transportowych (4,1 mld zł) i pozostałych usług (4,5 mld zł) oraz ujemne saldo podróży zagranicznych (1 mld zł)" - napisano dalej w komentarzu.

