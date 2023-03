Kupowanie wody butelkowanej to luksus, na który nie każdy na świecie może sobie pozwolić. Z analizy GlobalProductPrices.com wynika, że światowa średnia cena 1,5-litrowej butelki wody lokalnej marki to 0,70 dol. Badania przeprowadzone we wrześniu 2022 r. objęły 92 kraje świata

Australia i Filipiny to rynki, na których woda butelkowana jest najdroższa i kosztuje co najmniej 2 dol. za butelkę. Singapur, Urugwaj, Portoryko i Norwegia również mają jedne z najwyższych cen, od 1,59 do 1,74 dol. za 1,5 litra wody butelkowanej. Na drugim krańcu zestawienia znalazły się kraje z najniższą ceną butelkowanej wody, takie jak Egipt i Tunezja, odpowiednio 0,14 dol. i 0,20 dol. W Iranie i Bangladeszu butelka wody jest również dostępna za mniej niż 0,25 dol. Według tego badania we wrześniu ubiegłego roku w Polsce 1,5 litra wody w butelce kosztowało średnio 27 centów, czyli nieco około 1,2 zł. To na tle innych państw objętych badaniem stosunkowo tanio. Polska zajmuje 88. pozycję na 92 badane państwa.