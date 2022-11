Elon Musk planuje zwolnić ok. 3700 pracowników Twittera, czyli ok. połowę całej załogi – wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy. Planowane są także inne zmiany.

Zwolnienia w Twitterze mają obniżyć koszty wartego 44 mld dol. przejęcia platformy społecznościowej przez założyciela Tesli. Reklama O zwolnieniach nowy właściciel Twittera chce poinformować załogę firmy w piątek – donoszą anonimowi informatorzy agencji Bloomberg. Reklama Musk chce również skończyć z obowiązującą polityką firmy, która jak dotąd pozwalała pracownikom na pracę z każdego miejsca. Osoby, które zostaną w firmie, będą poproszone o pracę z biura, choć będą pewne wyjątki – ujawniają informatorzy. Elon Musk oraz jego doradcy nadal rozważają charakter zmian w zakresie cięć etatów i obowiązującej polityki. Warunki zwolnień wciąż są przedmiotem dyskusji. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że zwolnieni otrzymają 2-miesięczne odprawy. Rzecznik Twittera nie udzielił jak dotąd komentarza w tej sprawie. Zmiany na Twitterze Jednym z pierwszych działań Muska po przejęciu serwisu społecznościowego było zwolnienie czołowych menedżerów Twittera. Byli oni oskarżani przez Muska o wprowadzanie go w błąd jeśli chodzi o liczbę fałszywych kont na platformie. We wtorek Musk zapowiedział wprowadzenie opłaty wysokości 8 dol. miesięcznie za zweryfikowane konta. We wcześniejszych doniesieniach medialnych mówiono o opłacie wysokości 20 dol. Zgodnie z zapowiedziami, zweryfikowane konta (z niebieską ikoną) mają mieć priorytet w odpowiedziach, wyszukiwaniu, będą miały też mniej reklam oraz zyskają możliwość zamieszczania dłuższych materiałów audio i wideo. KN