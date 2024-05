Skarbówka ściga zaległy abonament RTV. Kary idą w miliony złotych

Urzędy skarbowe w całej Polsce nasiliły działania mające na celu odzyskiwanie zaległych opłat za abonament RTV, co zaowocowało ściągnięciem ponad 5,5 miliona złotych w pierwszym kwartale 2024 roku. Surowe kary mają zniechęcić do zalegania z płatnościami, wynoszą one bowiem 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej.