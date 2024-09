Jak podał Bloomberg, gigant pojazdów elektrycznych z siedzibą w Shenzhen podniósł swój roczny cel sprzedaży samochodów do 4 milionów sztuk, napisali w notatce, cytując komentarze kierownictwa BYD, analitycy branży samochodowej Morgan Stanley pod przewodnictwem Tima Hsiao. Poprzednia prognoza sprzedaży była na poziomie około 3,6 miliona sztuk, czyli o 400 tys. szt. mniej.

W Chinach auta elektryczne i hybrydy sprzedają się świetnie

Bardziej pozytywne perspektywy to wynik wzrostu popularności samochodów elektrycznych i hybryd, które w Chinach sprzedawane są na masową skalę. Jednym z powodów wzrostu sprzedaży konsumenckiej pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Chinach jest zwiększony rabat rządowy w wysokości 20 tys. juanów na kwalifikujące się modele.

Nowe dane branżowe opublikowane w poniedziałek pokazały, że miesięczne zakupy tzw. nowych pojazdów energetycznych po raz pierwszy przekroczyły próg 1 miliona, co umacnia dominującą pozycję aut ekologicznych nad samochodami z silnikami spalinowymi. Udziałem w chińskim rynku samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym i napędem hybrydowym był na poziomie 53,8 proc. - podał Bloomberg.

Co miesiąc do sprzedania 425 tys. samochodów

Jak podaje Bloomberg, w tym roku BYD sprzedało 2,3 miliona pojazdów elektrycznych i hybrydowych, co oznacza, że w każdym z czterech miesięcy jakie pozostały do końca roku, BYD będzie musiało sprzedać średnio 425 tys. samochodów.

Analitycy Morgan Stanley zacytowali również przedstawicieli firmy potwierdzających ambicje eksportowe BYD. Według tych informacji, jeszcze w tym roku BYD będzie miał do dyspozycji nowy statek do przewozu samochodów, co ma wzmocnić ekspansję eksportową firmy. BYD prognozuje obecnie, że sprzedaż zagraniczna podwoi się do ponad 450 tys. do końca roku.