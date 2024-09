Producent samochodów należący do chińskiego koncernu Geely, zrezygnował z planu sprzedaży wyłącznie samochodów elektrycznych. Firma dąży obecnie do tego, aby co najmniej 90 proc. jego sprzedaży w 2030 roku stanowiły modele hybrydowe typu plug-in i zasilane wyłącznie akumulatorem. Pozostałą część sprzedaży będą stanowić łagodne hybrydy, które opierają się głównie na silnikach spalinowych, poinformowało Volvo w środę.

Jak zauważa Bloomberg, zmiana strategii Volvo to wynik malejącego popyt na samochody elektryczne w Europie, który nastąpił po tym, jak Niemcy i Szwecja zaprzestały lub ograniczyły dotacje wspierające sektor aut elektrycznych.

Volvo nie jest pierwsze

Volvo nie jest pierwszym producentem, który pod wpływem rynku zmienił swoje nastawienie do elektryków. Spadek popytu skłonił też inne firmy, takie jak Mercedes-Benz Group i Volkswagen, do obniżenia swoich ambicji w zakresie pojazdów elektrycznych. Volkswagen rozważa nawet zamknięcie dwóch fabryk na terenie Niemiec w celu obniżenia kosztów.

Konfliktów handlowych z Pekinem odbija się na Volvo

Volvo Car, należące do chińskiego koncernu Geely, znalazło się w ogniu konfliktów handlowych z Pekinem, ponieważ elektryczne modele Volvo produkowane są w Chinach przez co są mogą zostać dotknięte cłami nałożonymi przez USA i Unię Europejską.

Z powodu ceł UE, w lipcu Volvo nieznacznie obniżyło prognozę sprzedaży pojazdów na ten rok. W czerwcu firma przełożyła dostawy SUV-a EX30 do USA na przyszły rok, po tym jak Waszyngton ogłosił plany nałożenia cła w wysokości ponad 100 proc. na chiński import pojazdów elektrycznych.

Aby obniżyć koszty, Volvo tnie również miejsca pracy w Szwecji.

Elektryfikacja to nadal główny cel

Rzecznik firmy powiedział, że ogłoszone zmiany nie wpłyną na inwestycje firmy w całkowicie elektryczne samochody.

Volvo stawia na swój flagowy elektryczny SUV, EX90. Aby wzmocnić popyt w nadchodzących miesiącach, firma rozpoczęła wysyłkę modelu do sprzedawców detalicznych w USA i Europie. Pierwsi klienci spodziewają się otrzymać swoje samochody przed końcem tego miesiąca – podał Bloomberg.

„Jesteśmy zdecydowani w przekonaniu, że nasza przyszłość jest elektryczna” — powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Jim Rowan.

Volvo Cars obniża cele zysku po ograniczeniu celów EV

Volvo Car obniżyło swoje prognozy, ponieważ rosnące cła zaszkodziły niektórym modelom firmy produkowanym w Chinach. Firma spodziewa się obecnie zwrotu na poziomie od 7 proc. do 8 proc. w 2026 r. z zysków przed odsetkami i podatkami, poinformowała w czwartek przed konferencją dla inwestorów.