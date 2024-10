Rekordowa sprzedaż BYD

Sprzedaż aut pasażerskich we wrześniu wyniosła 417 603 sztuki – czytamy w informacji BYD opublikowanej we wtorek. Nie wszystkie sprzedane auta to samochody w pełni elektryczne. Aż 252 647 sztuk stanowiły modele hybrydowe, zaś 164 956 to elektryki.

Wrześniowy wynik sprzedaży jest aż o 46 proc. wyższy niż wynik z września ubiegłego roku. Tak duży wzrost sprzedaży pokazuje dynamikę rozwoju firmy nie tylko na rynku wewnętrznym, ale także za granicą. Jak się okazuje, ponad 33 tys. aut sprzedano za granicę.

Jak dotąd, w tym roku BYD może się pochwalić całkowitą sprzedaż aut na poziomie 2,75 mln sztuk. Firma chce do końca roku, czyli przez najbliższe trzy miesiące, dobić do symbolicznej bariery 4 mln sprzedanych pojazdów.

Zachęty do zakupu aut elektrycznych

W planach sprzedażowych BYD mogą pomóc niedawne działania chińskiego rządu. Pekin bowiem ogłosił zastosowanie szeregu bodźców gospodarczych, które mają zwiększyć dochód rozporządzalny chińskich gospodarstw domowych.

Dodatkowym bodźcem skłaniającym do zakupu aut elektrycznych w Chinach jest taż specjalny rabat rządowy wysokości 20 tys. juanów (ok. 2900 dol.) na modele będące w obrocie. Wcześniej rabat był niższy.

Inni producenci

Sprzedażowym sukcesem może pochwalić się także inny chiński producent aut - Geely Holding Group Co. We wrześniu firma sprzedała 201 949 samochodów. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 166 955 sztuk. Od początku roku Geely sprzedało 1,49 mln sztuk – to o 32 proc. więcej niż rok wcześniej.

Trzeba jednak pamiętać, że sukces jednych często oznacza problemy dla innych. Tak jest w przypadku mniejszych firm motoryzacyjnych z Państwa Środka. Przedsiębiorstwo Great Wall Motor Co.’s sprzedało we wrześniu 108 398 aut, a to oznacza spadek o 11 proc. względem wyniki z zeszłego roku.