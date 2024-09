Dane firmy badawczej Dataforce na które powołuje się Bloomberg wykazały spadek sprzedaży chińskich samochodów elektrycznych o 48 proc., co doprowadziło do drugiego z rzędu miesiąca spadku udziału chińskich marek w europejskim rynku. Według Jato Dynamics MG, brytyjska marka, która jest obecnie częścią chińskiego koncernu SAIC Motor należącego do państwa, straciła pozycję lidera w Europie na rzecz innego chińskiego rywala BYD.

Cła UE wprowadzają niepewność MG

Niepewnością związaną z tymczasowymi taryfami Unii Europejskiej na chiński import pojazdów elektrycznych może częściowo wyjaśniać 65-procentowy spadek MG w sierpniu, powiedział Bloombergowi Felipe Munoz, starszy analityk w Jato. Powiedział on też, że brytyjski producent samochodów zależny do chińskiego SAIC obecnie kładzie większy nacisk na segmenty mild-hybrid i hybryd typu plug-in, a nie na samochody w pełni zasilane akumulatorem.

Wcześniej MG odniosło największy sukces spośród wszystkich chińskich producentów samochodów w Europie, wykorzystując swoją długotrwałą rozpoznawalność marki. Jednak od lipca jego macierzysta firma SAIC została obciążona najwyższą stawką dodatkowych ceł ze wszystkich chińskich producentów, w wysokości 38 proc.

BYD nadal rośnie

Tymczasem BYD, który jest stosunkowo nowym graczem na rynku europejskim, kontynuował postępy w sierpniu, notując 19 proc. wzrost rejestracji rok do roku, według danych Jato.

Producenci samochodów nadal rozważają potencjalny wpływ taryf UE, które dotyczą wszystkich pojazdów elektrycznych importowanych z Chin, w tym także tych pochodzących z niechińskich zakładów BMW, Stellantis i Tesla.

Oficjalnie dodatkowe cła mają być pobierane dopiero od listopada 2024 r. Wtedy ma odbyć się głosowanie państw członkowskich w sprawie utrzymania tymczasowych dodatkowych taryf, które obowiązują obecnie.

Na cłach tracą też europejskie marki

Bloomberg News poinformował w piątek, że chińska firma Chery Automobile przesunęła o rok cel rozpoczęcia produkcji pojazdów elektrycznych w przejętej przez siebie fabryce w Hiszpanii. Montowania w Barcelonie ma ruszyć w październiku 2025 r.

Europejscy producenci samochodów wezwali Brukselę do ponownego rozważenia kluczowych celów klimatycznych, w tym celów emisji flotowych na rok 2025, co może skutkować karami finansowymi w wysokości miliardów euro.

BMW, Mercedes-Benz i Renault notują gigantyczne spadki sprzedaży

Trendy sprzedaży pojazdów elektrycznych importowanych z Chin były nierównomierne w następstwie taryf. Na przykład w Wielkiej Brytanii i Norwegii — krajach, które nie poszły w ślady UE — rejestracje pojazdów elektrycznych wzrosły w sierpniu.

Spośród zachodnich marek, BMW, Mercedes-Benz i Renault odnotowały spadki o 50 proc. lub więcej w sierpniowych rejestracjach w całym regionie, według Jato.

Jednak popularny model Volvo EX30 pomógł zwiększyć sprzedaż ponad dwukrotnie dla marki macierzystej marki, Zhejiang Geely.

Tesla Inc., która importuje niektóre samochody do Europy z Chin, odnotowała 7 proc. wzrost.