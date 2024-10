Chiny zalewają Europę autami elektrycznymi. Boją się wprowadzenia 45-proc. ceł

We wrześniu Chiny wyeksportowały do państw Unii Europejskiej ponad 60 tys. samochodów elektrycznych. To drugi najlepszy wynik w historii. Analitycy uważają, że taki skok to efekt obaw o nałożenie 45-proc. ceł na pojazdy na prąd z Chin, co przełoży się na wzrost cen samochodów.