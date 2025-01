Aby zaspokoić rosnący popyt związany z szybkim rozwojem sektora samochodów elektrycznych południowokoreańska firma POSCO International już w tym roku rozpocznie produkcję podzespołów do samochodów elektrycznych w nowym zakładzie, który powstaje na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Brzegu woj. opolskim.

Części do elektryków "made in Poland"

W zakładzie o powierzchni 21 tys. metrów kwadratowych produkowane będą komponenty do samochodów elektrycznych, jakie jak rdzenie do silników elektrycznych. Pierwsze części wyprodukowane będą brzeskim zakładzie już w drugiej połowie tego roku.

Polska fabryka pozwoli Koreańczykom z południa zwiększyć do końca tego roku poziom łącznej produkcji rdzeni silników trakcyjnych do 4,3 miliona sztuk i ponad 7 milionów do 2030 roku. W ubiegłym roku produkcja POSCO była na poziomie około 2,3 miliona szt.

Plan inwestora przewiduje, że na początku zdolność produkcyjna brzeskiej fabryki osiągnie poziom 260 tys. sztuk rocznie. Jednak nie jest to kres możliwości nowego zakładu, bo do 2030 r. inwestor przewiduje uruchomić łącznie osiem linii produkcyjnych, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu do ponad 1,2 mln rdzeni rocznie.

Cytowany przez Dziennik.pl Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland E-Mobility, uznał za znaczące, że firma zabezpieczyła bazę produkcyjną w Europie, czołowym rynku ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej.

Perspektywy rozwoju

Początkowo produkcja z polskiego zakładu ma zapewnić dostawy części dla samochodów Kia i Hyundai, południowokoreańskiego koncernu Hyundai Motor Group. Jednak w przyszłości POSCO zamierza rozwinąć współpracę także z europejskimi producentami.