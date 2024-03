Informacja o poszukiwaniu złóż żelaza i rud metali rzadkich na Suwalszczyźnie wywołała w Internecie falę spekulacji i teorii spiskowych. Dotyczyły przede wszystkim możliwych wywłaszczeń z terenów, gdzie potencjalnie może być wydobywana ruda tytanu oraz tego, kto otrzyma koncesje na wydobycie tych niezwykle cennych pierwiastków. Jako kandydatów do ich zdobycia internauci wskazywali na spółki z Niemiec, USA oraz firmy pochodzące z UE.

Internet żyje teoriami spiskowymi i rozmaitymi sensacyjnymi doniesieniami. Trudno więc się dziwić, jeśli w sieci pojawiły się informacje o milionowych złożach żelaza, tytanu, czy wanadu. Tym bardziej że metale ziem rzadkich są niezbędne do rozwoju całej branży high-tech i produkcji elektroniki. Co w takim razie wiemy o tytanie i innych pierwiastkach z Suwalszczyzny?

Geologia i przyroda kontra wydobycie

O rudach żelaza oraz rzadko spotykanego tytanu i wanadu na Suwalszczyźnie wiadomo od 60 lat temu. Dzięki odwiertom i badaniom geologicznym oszacowano zasoby złóż znajdujących się w samej gminie Jeleniewo na 1,34 mld ton. Specyficzna budowa struktur geologicznych w północno-wschodniej Polsce i występująca tam wieczna zmarzlina, głębokie położenie rud oraz zlokalizowanie ich na obszarze o bardzo wysokich walorach środowiskowych spowodowało, że władze w PRL-u nie zdecydowały się na rozpoczęcie ich wydobycia.

Supracon przez około dwa tygodnie będzie badał skały magmowe w poszukiwaniu złóż surowców krytycznych z wykorzystaniem helikoptera firmy Helipoland. „Badania będą prowadzone z wykorzystaniem helikoptera, który będzie latał na wysokości 120 metrów. Do jego podwozia będzie podwieszony odbiornik pasywny odczytujący naturalny sygnał ziemskiego pola magnetycznego, którego wielkość jest zależna od rodzaju skał znajdujących się w ziemi” – powiedział Artur Baranowski, rzecznik prasowy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy.

Badania będą prowadzone na terenie województwa podlaskiego w gminach: Krasnopol, Jeleniewo, Puńsk, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny.

Specjaliści od badań geologicznych

Jak czytamy na firmowej stronie Supraconu, spółka zajmuje się produkcją elektroniki nadprzewodzącej i specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży ultraczułych czujników nadprzewodzących, elektroniki odczytowej i systemów pomiarowych. Współpracuje z największymi firmami poszukiwawczymi. Być może do badania złóż na Suwalszczyźnie wykorzystają najnowocześniejsze czujniki typu SQUID. To są jedne z najczulszych urządzeń służących do pomiaru natężenia pola magnetycznego.

Internet pełen teorii i dobrych rad

Komentarze pod artykułem "Gazety Prawnej" z dnia 01 marca są pełne obaw Internautów, że złoża przejmą Niemcy, Unia Europejska lub Amerykanie. Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę, jest kwestia nowelizacji prawa geodezyjnego w zakresie wywłaszczeń osób mieszkających na terenach bogatych w rudy metali.

Przykłady wypowiedzi Internautów (pisownia oryginalna):

Eustachy 60 lat temu w Suwałkach i okolicy zrobiono 2000 odwiertów oni od ponad pół wieku wiedzą o tym że Polska ma największe na świecie złoża Tytanu. Jakiś czas temu w sieci można było znaleźć dokument na ten temat jednak ostatnio gdy go szukałem to nie potrafiłem go zlokalizować ,a podobno w internecie nic nie ginie .Dziwnym zbiegiem okoliczności w tamtym miejscu jest umieszczona Amerykańska Baza . Zdaniem polskiego ekonomisty i inżyniera Polska posiada ok. 376 mln ton czystego żelaza, 96,4 mln ton tytanu i ok. 14 mln ton wanadu. Jerzy Ząbkiewicz szacuje, że ich wartość może wynosić nawet 7-8 bln. zł

Pumbelix W okolicach Gubina są olbrzymie pokłady węgla. Może tym niech się zainteresują? A być może przy okazji coś innego się trafi.

Gosc Pewnie cos wojskowego, taka sciema ze bedzie latal i szukal metali

bolo Jeśli firma niemiecka dostanie koncesję na wydobycie to prace ruszą pełną parą, a jeśli będziemy chcieli robić to sami i sami na tym zarabiać to ekolodzy wspomagani przez swoich niemieckich mocodawców zarzucą polskę tysiącami wniosków i protestów w obronie środowiska - tak działa UE nakierunkowana tylko i wyłącznie na zysk i interes niemców

Lola A ustawa o prawie geologicznym klepnieta...czyli mogą ludzi wyrzucić z ziemi bo pod nią są złoża strategiczne. Głupi ludzie ..

Sokal Po co nam taka informacja jeżeli i tak wielkie korporacje czy też obce kraje na tym rękę położą i cała kasa dla nich. Powinno być to skarbem państwa i nasz kraj powinno to zabezpieczać finansowo a nie obce kraje!!!

Das A jak tam ropa w Karlinie...pali się jeszcze?