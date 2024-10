Rio Tinto – druga co do wielkości firma wydobywcza na świecie – potwierdziło w środę, że przejmie amerykańskiego producenta litu Arcadium Lithium za cenę 6,7 miliarda dolarów. Rio Tinto zapłaci 5,85 dol. za akcję, co stanowi premię w wysokości 90% w stosunku do ceny zamknięcia Arcadium z 4 października wynoszącej 3,08 dol. za akcję – podaje CNBC. Według danych LSEG, wartość rynkowa Arcadium Lithium wynosi obecnie 4,56 mld dolarów, a jej akcje wzrosły w tym tygodniu o 37%.

Lit – niezbędny do transformacji energetycznej

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Rio Tinto stanie się jednym z największych dostawców litu, ustępując jedynie Albemarle i SQM. Dyrektor generalny Rio Tinto, Jakob Stausholm, powiedział, że zakup jest „znaczącym krokiem naprzód w długoterminowej strategii Rio Tinto”. Firma, która już wydobywa aluminium i miedź, postawiła na lit, by rozszerzyć działalność na materiały niezbędne do transformacji energetycznej.

Ceny litu pod presją

Firmy wydobywcze starają się zabezpieczyć surowce niezbędne do globalnej transformacji energetycznej. Ceny litu znalazły się obecnie pod presją w wyniku chińskiej nadpodaży. Według danych FactSet, ceny 99,2% węglanu litu spadły od początku roku o ponad 20% do 10 800 dolarów za tonę metryczną.