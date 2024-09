Amerykański producent chipów ON Semiconductor (Onsemi) w czerwcu wybrał Roznov na nowe centrum produkcyjne o wartości 2 miliardów dolarów. To będzie największa inwestycja zagranicznej firmy w Czechach od trzech dekad - podał Bloomberg.

Onsemi rozbuduje istniejący zakład, aby produkować układy scalone do pojazdów elektrycznych i przemysłu energii odnawialnej. Kontrakt z Volkswagenem jest już w toku.

Sukces jest ważny nie tylko dla miasta i będącej w stagnacji czeskiej gospodarki, ale także dla zdolności Unii Europejskiej do zabezpieczenia dostaw w obliczu globalnej walki o kluczowe komponenty.

Półprzewodniki to kręgosłupem nowoczesnej gospodarki

Minister przemysłu i handlu Jozef Sikela powiedział, że półprzewodniki stają się kręgosłupem nowoczesnej gospodarki, dodając, że im więcej tych nowych technologii będziemy produkowanych w kraju, tym lepiej dla bezpieczeństwa ekonomicznego Czech.

Inwestycja Onsemi w Czechach to klucz do przejścia czeskiej gospodarki w stronę bardziej dochodowego, mniej pracochłonnego przemysłu niż tradycyjna produkcja samochodów i podzespołów samochodowych. W istniejącym zakładzie 2200 pracowników Onsemi produkuje 10 milionów chipów dziennie dla klientów z branży motoryzacyjnej, przemysłowej i telekomunikacyjnej, takich jak BMW, Mercedes-Benz, Siemens, Apple i Samsung Electronics.

Chociaż planowana inwestycja rozbudowy stworzy tylko 800 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych siedmiu lat, to Onsemi spodziewa się, że roczne przychody w Roznov będą stopniowo rosły do co najmniej 1,2 miliarda dolarów, ponieważ ekspansja będzie koncentrować się na bardziej dochodowych półprzewodnikach z węglika krzemu o większej wydajności.

Początki sięgają zimnej wojny

Produkcja półprzewodników w Roznovie sięga początków zimnej wojny, kiedy to komunistyczna Czechosłowacja przeniosła tam część swojego przemysłu elektronicznego z miejsca w pobliżu granicy z Niemcami. Po upadku muru berlińskiego konglomerat — wówczas nazywany Tesla Roznov — został rozbity. Jego jednostka produkująca układy scalone została sprzedana pionierowi telefonii komórkowej Motorola, a później stała się częścią jego spin-offu Onsemi z siedzibą w Arizonie.

Cały proces produkcyjny w jednym miejscu

Nowy zakład zajmie się całym procesem produkcyjnym, od hodowli kryształów węglika krzemu do produktu końcowego, a nie będzie on dzielony między zakłady Onsemi na trzech różnych kontynentach.

Oznacza to, że chipy będą produkowane bliżej klientów z branży samochodowej, tradycyjnego motoru napędowego czeskiej gospodarki, który obecnie boryka się z kłopotami. Branża motoryzacyjna w Czechach nękanej jest przez szybko rosnące płace, zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw i konkurencją ze strony chińskich pojazdów elektrycznych.

Ważny krok w kierunku zmniejszenia zależności UE od importu

Miesiąc po ogłoszeniu rozbudowy zakładu w Roznovie, Onsemi podpisało wieloletnią umowę na dostawę części z węglika krzemu do Volkswagena, właściciela dominującego czeskiego producenta, Skoda Auto. Zarówno VW, jak i Skoda musiały wielokrotnie ograniczać lub zawieszać produkcję w ciągu ostatnich trzech lat z powodu zakłóceń w dostawach chipów produkowanych głównie w Azji.

Rozbudowa zakładu w Roznovie jest „ważnym krokiem w wysiłkach na rzecz zmniejszenia zależności UE od importowanych strategicznych towarów i komponentów”, powiedziała Helena Horska, główna ekonomistka czeskiego oddziału Raiffeisen Bank International i doradczyni premiera Petra Fiali. Dzięki chipom Onsemi stosowanym również w panelach słonecznych inwestycja może ostatecznie pomóc zmniejszyć zależność kraju od samochodów, powiedziała.

Onsemi nadal negocjuje z rządem Czech i UE w sprawie wsparcia finansowego, które może pokryć około jednej czwartej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, firma planuje rozpocząć budowę nowej hali produkcyjnej w przyszłym roku po drugiej stronie ulicy od swojego obecnego kompleksu w Roznovie.