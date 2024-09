Amperex Technology, największy producent akumulatorów na świecie, należy do producentów dostarczających to, co nazywa się akumulatorami „średnioniklowymi, wysokonapięciowymi”. Zmiany technologiczne, gwałtowny spadek cen materiałów akumulatorowych i zmieniające się preferencje konsumentów sprzyjały temu formatowi.

Średnioniklowe, wysokonapięciowe ogniwa „ważną siłą” dla sektora pojazdów elektrycznych

Z danych Shanghai Metals Market wynika, że Chińscy producenci samochodów, w tym Xiaomi, Li Auto i Zeekr wspierany przez Zhejiang Geely Holding, już używają średnioniklowych akumulatorów wysokiego napięcia. Tymczasem południowokoreańska LG Energy Solution spodziewa się rozpocząć produkcję takich akumulatorów w przyszłym roku - podaje Bloomberg.

W opinii CNGR Advanced Material, głównego dostawcy materiałów akumulatorowych, przyjęcie średnioniklowych, wysokonapięciowych, może być „ważną siłą” dla sektora pojazdów elektrycznych, ponieważ kierowcy szukają większego zasięgu jazdy.

Chińczycy szybko reagują na potrzeby rynku

Chińscy giganci w dziedzinie pojazdów elektrycznych i akumulatorów zazwyczaj przewodzili zmianom w składzie chemii akumulatorów, szybko reagując na zmiany na rynkach towarowych lub wymaganiach kierowców. Wcześniejsza era bardzo wysokich cen niklu i kobaltu — wraz z obawami o niedobory — spowodowała odejście od NCM i przejście na ogniwa LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe)

Ale od tego czasu ceny metali do akumulatorów załamały się. LG Energy, południowokoreański producent baterii, powiedział, że baterie średnioniklowe o wysokim napięciu mogą obniżyć koszty o 10 proc. dzięki zwiększonej gęstości energii i stabilności termicznej.

Niska cena surowców i technologia spowalnia przemiany

Kilka lat temu oczekiwano, że katody średnioniklowe w krótkim czasie zostaną niemal całkowicie zastąpione. „Obecnie niska cena kobaltu i obawy dotyczące bezpieczeństwa w przypadku wysokoniklowych baterii dramatycznie spowolniły tę transformację” - powiedział Bloombergowi Iola Hughes, szefowa działu badań w firmie konsultingowej Rho Motion.

Udział średnioniklowych baterii w produkcji NMC w Chinach wzrósł do prawie 60 proc., z około 40 proc. na początku 2023 r., według CRU. Analitycy twierdzą, że pomaga to przynajmniej spowolnić marsz LFP i wprowadza pewną niepewność co do tego, jak rozwinie się technologia baterii.

Historycznie, chemia średniego niklu mogła działać tylko przy niższych poziomach napięcia w porównaniu do wysokiego niklu. Jednak szereg zmian technicznych umożliwiło temu typowi baterii bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone działanie także przy wyższych napięciach.

Przy wysokiej podaży, ceny niklu utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, w pobliżu 16 tys. USD za tonę. Kobalt spadł do najniższego poziomu od prawie ośmiu lat, a lit utrzymuje się na najniższym poziomie od 2021 r. Oznacza to, że ogólne koszty baterii są znacznie niższe, ale na zaciekle konkurencyjnym rynku producenci samochodów nadal muszą dostosowywać się do kosztów i wydajności.